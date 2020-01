Copyright de l’image Getty Images Image caption Afrique, guerre civile au Nigeria, Biafra, en première ligne, un jeune officier ordonne une attaque.

La mort de plus d'un million de personnes au Nigéria à la suite de la guerre civile brutale qui a pris fin il y a exactement 50 ans est une cicatrice dans l'histoire de la nation.

Pour la plupart des Nigérians, la guerre du Biafra est généralement considérée comme un épisode malheureux qu'il vaut mieux oublier, mais pour le peuple Igbo, qui s'est battu pour la sécession, elle reste un événement déterminant pour sa vie.

En 1967, après deux coups d'État et des troubles qui ont entraîné le retour d'environ un million d'Igbos dans le sud-est du Nigeria, la République du Biafra a fait sécession avec à sa tête un officier militaire de 33 ans, Emeka Odumegwu Ojukwu.

Lire aussi :

Le gouvernement nigérian a déclaré la guerre et, après 30 mois de combats, le Biafra s'est rendu. Le 15 janvier 1970, le conflit prit officiellement fin.

La politique du gouvernement de "ni vainqueur, ni vaincu" a peut-être conduit à un manque de réflexion officielle, mais de nombreux Nigérians d'origine igbo ont grandi en écoutant les histoires de personnes qui ont vécu la guerre.

Trois de ceux qui ont participé à la campagne sécessionniste ont partagé leurs souvenirs.

'Nous pensions que nous étions des magiciens'

Christopher Ejike Ago, soldat

Il venait de terminer le lycée et avait commencé une formation d'assistant vétérinaire à l'Université du Nigeria, Nsukka (UNN), dans le sud-est du pays, lorsque la guerre civile a commencé.

Presque tous les étudiants qu'il a connus ont participé à l'effort de guerre.

Il a rejoint l'armée du Biafra et a été affecté à l'unité des transmissions, dont les responsabilités comprenaient "le renseignement actif et l'écoute des militaires nigérians".

Copyright de l’image MAMADOU FAYE

"Nous pensions que nous étions des magiciens", a dit M. Ago, 76 ans.

"Les Nigérians qui nous poursuivaient étaient des soldats entraînés. Nous ne l'étions pas. Nous avons été enrôlés dans la guerre, avec une formation de deux jours", raconte-t-il.

"Plus le fait qu'on avait faim. Pour certains d'entre nous, notre peau commençait à pourrir. Personne ne peut faire une guerre comme ça," explique le septuagénaire.

Lire aussi :

En janvier 1966, des officiers supérieurs de l'armée nigériane, surtout de l'ethnie Igbo, ont assassiné des politiciens clés lors d'un coup d'État dans cet État d'Afrique de l'Ouest.

Parmi ceux qui ont été tués, il y a eu Ahmadu Bello, un leader vénéré dans le nord.

Cela a conduit à des mois de massacres contre les Igbo vivant dans le nord. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, tandis qu'un million d'autres ont fui vers ce qui était alors connu comme la région de l'Est.

Copyright de l’image Mirrorpix Image caption Emeka Odumegwu Ojukwu, photographié ici en juin 1968, était une figure charismatique

Ces événements ont déclenché la décision des Igbo de faire sécession, sous l'impulsion d'Ojukwu, qui était alors le gouverneur militaire de la région de l'Est.

Dans les mois qui ont précédé la guerre, Ojukwu s'est souvent rendu à l'UNN, la seule université du sud-est du Nigeria à l'époque, pour rencontrer les étudiants et les préparer à la sécession.

M. Ago attendait ces visites avec impatience et s'est joint à la foule qui s'est rassemblée sur la Place de la Liberté de l'université.

Lire aussi :

"Une fois que son hélicoptère a atterri, tout le monde s'y est rendu et, pratiquement, l'école a fermé", se souvient M. Ago.

"Il avait cet incroyable sens de l'humour. Il a fait monter tout le monde, on a formé des chansons et on s'est amusés," se souvient-il.

La première année de la guerre, le gouvernement nigérian a capturé la ville côtière de Port Harcourt et a imposé un blocus, ce qui a coupé les vivres au Biafra.

Copyright de l’image Evening Standard Image caption Troupes nigérianes vues dans l'une des principales villes du Biafra, Port Harcourt, en 1968 après des combats acharnés

M. Ago se souvient de la faim écrasante qui obligeait souvent les soldats du Biafra à attraper et à manger des souris.

Il se souvient également de la dernière année de la guerre, lorsque son unité était continuellement en mouvement, fuyant l'armée nigériane qui avançait.

"Quelque part au milieu de la guerre, dit-il, les Biafrais ont remporté des succès spectaculaires qui nous ont donné l'espoir que nous pourrions retenir les Nigérians jusqu'à ce qu'au moins une aide extérieure arrive.

À la fin de 1969, tout espoir était perdu.

Chronologie de la guerre du Biafra

Janvier 1966 - Le gouvernement nigérian est renversé dans ce qui est considéré comme un "coup d'Igbo" mené par des officiers subalternes de l'armée

Janvier 1966 - Le lieutenant-colonel Odumegwu-Ojukwu est nommé gouverneur militaire de la région de l'Est

Juillet 1966 - Deuxième coup d'État orchestré par Murtala Muhammed, le lieutenant-colonel Yakubu Gowon devient chef de l'État

Juin à octobre 1966 - Des émeutes dans le nord du Nigeria ciblent les Igbos, tuant de nombreuses personnes et forçant jusqu'à un million à retourner dans le sud-est du pays

Mai 1967 - Ojukwu déclare l'indépendance de la République du Biafra

Juillet 1967 - Début de la guerre

Octobre 1967 - La capitale du Biafra, Enugu, tombe

Mai 1968 - Le Nigeria s'empare de Port Harcourt, une ville riche en pétrole

Avril 1969 - Umuahia, nouvelle capitale du Biafra, tombe aux mains des forces nigérianes

Janvier 1970 - Ojukwu fuit le Nigeria

Janvier 1970 - Le Biafra se rend

M. Ago a quitté l'armée et est parti à la recherche de sa famille, dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis plus de deux ans.

Il a recueilli sa part d'une allocation de riz brut à son unité, puis il est parti vers le village d'un parent, où il soupçonnait que ses parents et ses frères et sœurs seraient terrés.

"J'ai dû transporter le riz en me laissant mourir de faim, le transportant à travers les rivières et les forêts jusqu'à ce que je les trouve", a-t-il dit.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La faim a causé la mort de nombreuses personnes pendant le conflit

Beaucoup de ses amis et de ses camarades de classe sont morts au front. Mais sa famille était ravie de voir que le fils et le frère qu'ils croyaient mort était vivant. Et ils étaient heureux qu'il soit venu avec de la nourriture.

La faim a tué plus de Biafrais que les balles et les bombes.

Lorsque l'université a rouvert ses portes quelques mois après la fin de la guerre, M. Ago y est retourné, obtenant finalement un diplôme en sciences des plantes et des sols.

"Je pense que nous aurions fait mieux si nous avions fait preuve d'un peu plus d'intelligence," a déclaré M. Ago. "Je pense maintenant qu'Ojukwu... s'était pris pour Jésus-Christ", dit-il.

"Il pensait qu'il pouvait faire de la magie. S'il avait ralenti et permis à des gens qui étaient avec lui de le conseiller correctement, on s'en serait mieux sortis," explique-t-il.

Lire aussi :

'Ils n'avaient que des couteaux et des coupe-coupes'

Felix Nwankwo Oragwu, scientifique

Il était professeur de physique à l'UNN lorsque la guerre civile a commencé.

Pendant les 30 mois suivants, il a dirigé le groupe de recherche et de production (RAP) composé de scientifiques Igbo de divers domaines.

Sa principale responsabilité était de fournir un soutien technologique à l'armée du Biafra, qui était mal équipée.

Copyright de l’image MAMADOU FAYE

Le produit le plus remarquable du RAP était l'"ogbunigwe", un lanceur d'armes d'un effet remarquable et dévastateur qui a influencé l'issue de nombreuses batailles en faveur du Biafra, selon des rapports historiques.

"Sans nous, la guerre n'aurait duré qu'une trentaine d'heures", a déclaré le vieil homme de 85 ans.

"Quand la guerre a commencé, il n'y avait pas une seule arme, ni dans un magasin ni nulle part ailleurs au Biafra. Ils n'avaient que des couteaux et des machettes. Pas d'arme, pas de bombe, rien," témoigne-t-il.

Au lendemain de la guerre, le gouvernement nigérian ne voulait imposer aucune forme de punition collective.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Felix Nwankwo Oragwu et d'autres ont aidé à développer certaines des armes utilisées par les soldats biafrais

Néanmoins, les Igbo ont dû faire face à des conséquences dévastatrices, en particulier sur le plan économique, car la monnaie du Biafra que les gens avaient accumulée est devenue sans valeur.

Beaucoup d'Igbo se sentent toujours mis à l'écart de la politique nigériane, car depuis la guerre civile, aucun membre de ce groupe ethnique n'est devenu président.

Les cris croissants de marginalisation ont conduit ces dernières années à l'émergence de groupes Igbo qui militent à nouveau pour la sécession, en particulier le peuple indigène du Biafra (Ipob), formé par le Britanno-Nigérian Nnamdi Kanu, basé au Royaume-Uni.

M. Oragwu souhaite que les Igbo aient accordé moins d'attention à la lutte pour le pouvoir au centre, et qu'ils aient plutôt distingué leur région en faisant progresser les acquis technologiques de la guerre.

"Le Biafra aurait été une nation technologique et aurait été capable de rivaliser avec n'importe qui", a-t-il dit, la colère dans la voix.

"C'est ce qui me rend triste. À ce moment-là, nous aurions été en concurrence avec au moins la Corée du Sud," regrette-t-il.

Les réalisations du scientifique en temps de guerre avaient attiré l'attention des autorités nigérianes et il a été invité par le gouvernement à lancer un programme spécial de science et de technologie pour le pays.

Copyright de l’image Mamadou Faye

Il a été à l'origine de la création de quatre universités de science et de technologie dans différentes régions du Nigéria et, après avoir pris sa retraite, il a publié Scientific and Technological Innovations in Biafra, un livre dont il espérait qu'il inspirerait les jeunes Nigérians.

"Le Nigeria a été programmé par les autorités coloniales britanniques pour ne pas participer à la production et à la fabrication de technologies mondiales", écrit-il dans son livre.

"La guerre a donné l'opportunité de... rejeter le design colonial," dit-il.

Lire aussi :

'Une période incroyable'

Edna Nwanunobi, enseignante

Elle enseignait l'anglais et le français dans une école secondaire de Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, lorsque la guerre civile a commencé.

Alors que le Royaume-Uni soutenait le Nigéria, la France était le plus grand soutien du Biafra.

Mais l'anglais étant plus largement parlé au Biafra, on avait besoin de traducteurs chaque fois que des responsables français rencontraient Ojukwu.

Edna Nwanunobi "You were forced to fraternise with your people more than any time before"

Mme Nwanunobi a rejoint le ministère des Affaires étrangères du Biafra au sein d'une poignée de traducteurs qui ont travaillé directement avec Ojukwu.

"La guerre a été une période incroyable", a déclaré Mme Nwanunobi, âgée de 82 ans. "Tout le monde a été forcé de rentrer chez lui, donc vous avez été obligés de fraterniser avec votre peuple plus que jamais auparavant", dit-elle.

"Et les gens qui travaillaient dans chaque bureau du Biafra étaient des gens de haut niveau. Ils faisaient toutes sortes de choses et la guerre les a forcés à quitter leur poste," raconte-t-il.

Elle aimait travailler directement avec le chef du Biafra, qu'elle et ses collègues appelaient affectueusement "Frère OJ".

"C'était une personne magnifique", disait-elle encore et encore. "Et il était discipliné. Si une réunion durait plus de deux heures, il n'y participerait pas."

Sa mission la plus mémorable a eu lieu après que l'armée du Biafra ait capturé six travailleurs du pétrole italiens employés par le gouvernement nigérian.

Des responsables de différents pays européens se sont rendus à Ojukwu pour demander leur libération.

"C'était la plus grande assemblée que nous ayons eue", se souvient-elle. "Même le Vatican a envoyé des représentants."

Au cours de la réunion, Mme Nwanunobi a fait savoir à Ojukwu qu'il risquait de perdre le soutien européen.

Il a promis d'examiner la question, et les Italiens ont ensuite été libérés.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le sort des Biafrais a gagné le soutien des militants du monde entier, y compris à Londres, où cette manifestation a eu lieu en 1968

Mme Nwanunobi a rencontré Ojukwu pour la dernière fois le 23 décembre 1969, lorsqu'elle a fait la queue devant son bureau avec ses collègues, pour recevoir un cadeau de Noël et une poignée de main de sa part.

Quelques jours plus tard, elle a quitté le pays pour le bureau du Biafra à Paris. Lors d'une escale de plusieurs jours à Lisbonne, elle entendit que le Biafra avait capitulé.

Son premier souci fut pour Ojukwu.

Lire aussi :

"J'avais peur qu'il lui arrive du mal", dit-elle doucement. "Je ne voulais pas qu'on le déshonore."

Son inquiétude s'est dissipée quand elle a appris que son patron s'était échappé dans son jet privé, et a obtenu l'asile de la Côte d'Ivoire, un pays francophone.

Mme Nwanunobi a passé une grande partie des années 1970 au Canada avant de retourner au Nigeria en 1977, où elle a repris son travail d'enseignante dans le secondaire.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ojukwu a reçu un enterrement militaire nigérian complet en mars 2012

Ojukwu lui-même est resté en exil pendant 13 ans. Après avoir été officiellement gracié par le gouvernement nigérian, il est revenu en 1982, avec des multitudes de gens qui se sont déversés dans les rues de son État d'origine, Anambra.

Il est décédé en novembre 2011 et a reçu un enterrement militaire complet lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le président nigérian de l'époque, Goodluck Jonathan, d'autres dirigeants africains et des membres du corps diplomatique.

Cinquante ans après le conflit du Biafra, le Nigeria lutte toujours pour maintenir son unité, avec divers groupes, et pas seulement les Igbo, qui appellent à la restructuration de l'État le plus peuplé d'Afrique.

C'est probablement pour cette raison que la guerre est à peine évoquée.

Le gouvernement n'a rien à gagner en rappelant aux Nigérians que la sécession s'est déjà produite et qu'elle peut être tentée à nouveau.