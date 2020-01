Copyright de l’image AFP Image caption Le Premier Ministre Fayez al-Serraj (à gauche) et le général Khalifa Haftar (à droite), basés à Tripoli, se joignent aux pourparlers

Les factions rivales de la Libye se joignent aux grandes puissances allemandes dans une nouvelle tentative d'obtenir un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre civile.

Les pourparlers font suite à l'échec d'une trêve antérieure sur fond de récriminations.Le conflit libyen oppose le maréchal général Khalifa Haftar au gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU dans la capitale, Tripoli.Le sommet de dimanche vise à obtenir des puissances étrangères qu'elles s'engagent à respecter l'embargo sur les armes décrété par l'ONU et à cesser toute nouvelle ingérence dans le conflit. Samedi, les forces fidèles au général Haftar ont bloqué les exportations de pétrole des principaux ports, un coup porté à la principale source de revenus.

Lire aussi:

La réunion dans la capitale allemande, Berlin, réunira les deux parties, ainsi que leurs bailleurs de fonds étrangers, l'ONU et d'autres puissances mondiales, dont le président russe Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

M. Erdogan, qui a récemment envoyé des troupes en soutien au gouvernement de Tripoli, a déclaré que les pourparlers constitueraient "une étape importante" vers l'obtention d'un cessez-le-feu.

Qu'est ce qui se passe en Libye?

La Libye est déchirée par un conflit depuis le soulèvement de 2011 qui a chassé Mouammar Kadhafi du pouvoir.

L'Armée nationale libyenne (LNA) du maréchal Haftar contrôle une grande partie de l'est de la Libye. En avril dernier, il a lancé une offensive contre le gouvernement d'union nationale (GNA) dans la capitale Tripoli.

Ses forces n'ont pas encore pu prendre la ville. Au début de ce mois, les troupes du maréchal ont pris le contrôle de Syrte, troisième ville du pays.Selon l'ONU, des centaines de personnes sont mortes dans les combats et des milliers d'autres déplacées de leurs foyers.Une trêve a été annoncée au début de ce mois entre le général Haftar et le Premier ministre Fayez al-Serraj.Mais les deux parties s'accusent mutuellement des violations de l'accord. Les tentatives de négocier un cessez-le-feu durable ont échoué la semaine dernière lors d'un sommet à Moscou.Qu'en est-il du rôle des puissances étrangères?

Le rôle des États étrangers dans le conflit a été mis en lumière ces derniers mois. La Turquie a adopté une loi controversée pour déployer des troupes afin d'aider les forces du premier ministre à Tripoli.

Le maréchal Haftar est soutenue par la Russie, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis (EAU) et la Jordanie.

Copyright de l’image AFP Image caption M. Salamé a déclaré que l'intervention étrangère a créé un " cercle vicieux " de violence en Libye

Samedi, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a demandé aux puissances internationales de cesser de soutenir les groupes locaux par procuration en leur fournissant des mercenaires, des armes, des financements et un soutien militaire direct.Il a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 que de telles actions créaient "un cercle vicieux où leurs mandataires appellent à l'intervention dans leur combat, et leurs propres ambitions apportent plus de divisions".M. Salamé a déclaré à la BBC qu'une solution politique au conflit est la meilleure pour toutes les parties concernées parce que la Libye, avec sa vaste géographie, ses fortes identités locales, sa population lourdement armée et son infrastructure gouvernementale affaiblie - était un pays difficile à contrôler pour un seul groupe.