Les producteurs de vin sud-africains espèrent que leur gouvernement pourra négocier un meilleur accès au marché britannique

Après le Brexit, le Royaume-Uni veut stimuler les échanges commerciaux avec l'Afrique, mais alors qu'un important sommet d'affaires Royaume-Uni-Afrique débute à Londres, Matthew Davies de la BBC se demande s'il y aura vraiment de nouvelles opportunités pour le continent avec le Brexit.

Les négociations commerciales pour obtenir ces accords sont très compliquées.

Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne à la fin du mois de janvier, il aura 11 mois pour conclure un accord commercial avec l'UE afin d'éviter de revenir aux règles de l'OMC.

Le Premier ministre Boris Johnson et ses partisans ont toujours défendu les bienfaits d'une sortie de l'UE, notamment la capacité de négocier ses propres accords commerciaux à ses propres conditions pour le bénéfice de ses propres citoyens.

Faire partie d'une grande union a ses avantages et ses inconvénients.

Il faut faire des compromis et adapter ses objectifs pour qu'ils correspondent aux politiques convenues d'un commun accord.

Mais vous avez aussi le soutien de l'Union dans les négociations commerciales.

En tant que ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson s'est rendu au Ghana en 2017

Qu'en est-il de l'Afrique?

Le ministre britannique du Développement international, Alok Sharma, est, comme on pouvait s'y attendre, très optimiste et affirme que les relations de la Grande-Bretagne avec l'Afrique seront en mode "turbo", avec des accords commerciaux, d'affaires et d'investissement conclus à travers tout le continent.

Le gouvernement britannique semble prendre cela au sérieux.

Le Sommet de l'investissement Royaume-Uni-Afrique peut être considéré comme une preuve de cela, mais tout changement potentiel des conditions commerciales réelles est loin d'être acquis.

Il faudra peut-être des années.

Qu'est-ce qui changera lorsque la Grande-Bretagne sortira de l'UE?

En principe, rien ne change à la fin du mois de janvier.

Il y aura beaucoup de prises de position et de discours politiques, mais le Royaume-Uni sera toujours membre de l'Union douanière et du marché unique de l'UE jusqu'à la fin de l'année.

Il existe une disposition permettant de prolonger le délai de deux années supplémentaires, mais cela semble être exclu par le Premier ministre Johnson.

Cela signifie que les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Afrique restent les mêmes pour 2020, dans le cadre des divers accords existants entre l'UE et le continent.

Alexander Seale : ''les députés de l'opposition ont deux semaines pour essayer de stopper un Brexit sans accord''

Et après 2020 ?

Au-delà de l'horizon 2020, les accords commerciaux entre de nombreux pays africains et le Royaume-Uni devraient également rester les mêmes dans le cadre d'un certain nombre "d'accords de continuité".

Ceux-ci stipulent essentiellement que les conditions commerciales (tarifs, quotas, normes, etc.) devraient rester inchangées entre un certain nombre de pays et de blocs commerciaux africains et l'UE.

Par exemple, en septembre dernier, le Royaume-Uni a lancé un accord de partenariat économique avec l'Union douanière d'Afrique australe (Sacu) - qui est composée de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie, du Lesotho et d'eSwatini - et le Mozambique.

UK's top African trading partners (2016) Trade volume $bn

Il est conçu pour maintenir les choses telles qu'elles sont dans le cadre des relations commerciales actuelles que les pays d'Afrique australe entretiennent avec l'UE.

Il reflète l'accord que l'UE a déjà conclu avec cette organisation.

Selon la secrétaire britannique au Commerce international, Liz Truss, l'accord "permettra aux entreprises de continuer à faire du commerce après le Brexit sans barrières supplémentaires".

UK's top trading partners (2018) Trade volume $bn

Et cela semble être l'approche du Royaume-Uni - maintenir les conditions qui existent déjà entre le Royaume-Uni et les pays africains dans le cadre des accords de l'UE.

Le Royaume-Uni a mis en place une quarantaine d'accords de "continuité" de ce type, couvrant près de 70 pays.

Le Royaume-Uni a été autorisé à conclure ces accords avec des pays qui ont déjà conclu des accords similaires avec l'UE.

Pourquoi ne pas modifier l'accord commercial?

Cette façon de procéder s'explique en partie par le fait qu'elle permet au Royaume-Uni de négocier de nouveaux accords avec ceux qui n'ont pas encore conclu d'accord commercial avec l'UE.

Le plus important ici, ce sont les États-Unis.

Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas.

Du moins, pas à long terme, en raison de l'incertitude qui continue de planer sur l'après-Brexit.

Les "accords de continuité" finiront par s'épuiser.

C'est à ce moment-là que les véritables possibilités et défis pour les États africains apparaîtront.

Les pays africains peuvent-ils obtenir de meilleures conditions de la part du Royaume-Uni?

En dehors de l'UE, le Royaume-Uni, a techniquement moins de pouvoir de négociation.

Cela pourrait signifier que les pays africains qui commercent avec le Royaume-Uni pourraient être en mesure d'obtenir des conditions légèrement préférentielles dans les négociations.

Les exportateurs de fleurs kenyans surveilleront l'impact de Brexit

En vérité, il est impossible de dire ce qui pourrait arriver, mais cela montre bien la complexité des négociations commerciales globales.

L'incertitude demeure un facteur, malgré les efforts déployés pour la contrer.

"A court terme, une plus grande incertitude pèsera sur les perspectives, bien que celle-ci ait été atténuée dans une certaine mesure par l'offre du Royaume-Uni de prolonger les accords commerciaux de deux ans, afin de faire face à cette incertitude", indique Razia Khan de la Standard Chartered Bank.

Le Brexit pourrait-il avoir un effet sur d'autres aspects de l'économie africaine ?

Bien sûr, l'effet Brexit va au-delà du commerce. On peut le constater si le Royaume-Uni tombe en récession après le Brexit.

Cela toucherait durement des pays comme l'Afrique du Sud. L'ONU a calculé que le Royaume-Uni est le huitième marché d'importation et d'exportation de l'Afrique du Sud sur le plan mondial.

Si l'économie du Royaume-Uni est en récession, celle de l'Afrique du Sud pourrait être touchée.

Et étant donné le statut de puissance de l'Afrique du Sud par rapport aux autres économies africaines, cela ne serait pas de bon augure.

Les Pays-Bas sont un point de transit important pour les fleurs kenyanes qui entrent en Europe

Qu'en est-il des producteurs de fleurs du Kenya ?

Le Brexit pourrait également avoir besoin de nouvelles infrastructures au Royaume-Uni pour faire face à certaines importations.

Les fleurs sont l'une des plus importantes exportations et sources de devises étrangères du Kenya.

L'industrie est également un employeur important, fournissant un travail direct à 100 000 personnes et un travail indirect à environ deux millions de personnes.

En ce moment, les fleurs du Kenya entrent dans l'UE par le marché massif d'Amsterdam.

De là, 18 % d'entre elles finissent au Royaume-Uni.

Mais que se passe-t-il après Brexit ?

Les arrangements à tarif zéro peuvent toujours être placés dans le cadre d'un accord de continuité, mais il pourrait y avoir des problèmes physiques.

Le Kenya Flower Council a fait remarquer que l'infrastructure permettant de faire acheminer les fleurs directement vers le Royaume-Uni n'est pas aussi développée que la route Nairobi-Amsterdam.

En d'autres termes, il pourrait y avoir un impact.

Perdus par le jargon du Brexit ? Reality Check vous donne les bases.

Que devraient envisager les hommes d'affaires?

En ce qui concerne les entreprises africaines, le monde post-Brexit dépendra beaucoup de la nature de leurs affaires avec l'UE et le Royaume-Uni.

"Les entreprises qui dépendent fortement des préférences liées à l'UE sur le marché britannique doivent garder un œil sur les développements en Europe et sur les négociations entre le Royaume-Uni et leur propre pays concernant les futurs accords", déclare Matthew Stern de DNA Economics à Pretoria.

"Si tout se passe comme prévu, ces préférences seront maintenues, mais tout dérapage de l'une ou l'autre partie pourrait être coûteux pour certaines entreprises".

Alors que les politiciens et les chefs d'entreprise africains se réunissent à Londres pour le Sommet de l'investissement Royaume-Uni-Afrique, l'incertitude demeure.

Elle peut être atténuée dans une certaine mesure par les accords de continuité, mais quelque part en aval, de nouvelles négociations sont susceptibles d'avoir lieu.

L'incertitude est l'ennemi de l'investissement.