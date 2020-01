Copyright de l’image Getty Images/BBC

"C'est à ce moment que j'ai réalisé que mon arrière-grand-père était Nelson Mandela !"

Pumla Mandela se souvient du jour, en 2013, où elle a lu un poème lors du service commémoratif de son arrière-grand-père.

L'ancien président sud-africain est - pour la plus grande partie du monde - un symbole de triomphe sur l'oppression. Mais pour Pumla, 26 ans, il était aussi de la famille.

Elle s'est assise avec Radio 1 Newsbeat pour partager les souvenirs de l'homme que de nombreux Sud-Africains appellent encore Madiba - son nom de clan qui est devenu un terme d'affection utilisé par le grand public.

Copyright de l’image ALEXANDER JOE/afp Image caption Dans toute l'Afrique du Sud, les gens ont allumé des bougies pour marquer les funérailles de Nelson Mandela en 2013

Le poème que Pumla a lu au mémorial disait : "vous êtes logé dans nos mémoires, vous dominez le monde comme une comète".

Mais, comme on peut s'y attendre, la plupart de ses souvenirs durables sont plus discrets.

"C'était l'homme qui lisait toujours les journaux ou avec qui nous déjeunions".

"Je discutais avec mes jeunes cousins et il était toujours en train d'écouter et d'observer en silence".

"On a toujours pensé qu'il faisait semblant d'avoir des problèmes d'audition. Il choisissait et choisissait. Parfois, il fallait parler fort et parfois, il fallait parler doucement et il se contentait d'intervenir".

"C'était un disciplinaire. Il était très strict."

Copyright de l’image Getty Images Image caption Nelson Mandela a passé 27 ans en prison

Nelson Mandela a passé 27 ans en prison pour s'être battu pour de meilleurs droits pour les noirs en Afrique du Sud.

Le système d'apartheid en place à l'époque signifiait qu'ils étaient privés de beaucoup des droits accordés à la minorité blanche dans le pays.

La loi raciale a pris fin lorsqu'il est devenu le premier président noir du pays.

Son arbre généalogique est très étendu - Pumla dit qu'elle n'a pas "assez de doigts" pour compter ses arrière-petits-enfants maintenant.

Mais elle se pose encore beaucoup de questions : "les gens voudraient toujours savoir ce que c'était que d'avoir ce grand homme comme grand-père."

Le mois prochain, cela fera 30 ans que Nelson Mandela est sorti de prison - il est devenu président en 1994.

Mais, aujourd'hui, l'Afrique du Sud a toujours plus que sa part de problèmes.

Une plus grande proportion de Sud-Africains noirs a toujours vécu dans la pauvreté que les Sud-Africains asiatiques et blancs.

En 2015, neuf personnes sur dix vivants dans la pauvreté étaient noires.

L'Afrique a également l'un des taux de meurtre les plus élevés au monde.

Image caption Que pense Pumla de ce que son arrière-grand-père ferait de son pays aujourd'hui ?

Que penserait Nelson Mandela de l'Afrique du Sud de 2020 ?

"Je sais qu'il ne serait pas heureux à 100% mais je sais aussi qu'il a prédit beaucoup de ce qui se passe en ce moment", dit Pumla.

"Il serait mécontent du niveau de chômage, de la violence sexiste et de l'état de la gouvernance dans notre pays".

C'est peut-être pour ces raisons que les débats sur les médias sociaux concernant l'héritage de Mandela font de nouveau la une.

Certains en Afrique du Sud pensent que Nelson Mandela a négocié un accord pour mettre fin à l'apartheid qui était trop favorable aux blancs.

Une grande partie du débat porte sur la possession de terres - les personnes qui possèdent des terres privées restent en grande partie des Blancs.

La maison de Pumla est jonchée de photos de son arrière-grand-père. Il y en a une avec lui et elle quand elle était à l'école primaire et une autre avec sa famille et Michelle Obama.

Mais elle a manqué certains de ces grands moments.

"Ma mère était très stricte. J'ai raté beaucoup de rencontres, comme Beyonce. Je ne lui pardonnerai jamais cette erreur".

"J'avais école, donc elle n'a jamais voulu me retirer de l'école."

Copyright de l’image AFP Image caption Beyonce a participé à un concert de sensibilisation au SIDA organisé par Mandela en 2003

Pour l'instant, Pumla a un emploi dans une start-up technologique à Johannesburg.

"Il est de la responsabilité de toute personne venant de n'importe quelle famille de continuer l'héritage, mais j'ai déjà suffisamment de membres de ma famille qui font cela, ce qui me soulage de la pression de devoir faire quelque chose".

"Mais je fais quelque chose parce que c'est dans ma nature".

"Le nom de famille m'a ouvert beaucoup de portes mais je dois travailler encore plus dur que d'habitude car je dois prouver que je ne suis pas arrivé ici juste à cause de mon nom de famille."

