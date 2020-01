Copyright de l’image AFP Image caption M. Museveni a réfuté les commentaires sur les médias sociaux selon lesquels il "avait l'air fatigué", affirmant qu'il avait délibérément perdu du poids

Un régime à base de manioc, de pommes de terre irlandaises et de légumes locales a permis au président ougandais Yoweri Museveni de perdre 30 kg, a-t-il déclaré à la BBC.

"Je suis toujours en forme, mais les médecins m'ont signalé des problèmes et j'ai décidé de m'en débarrasser", a déclaré M. Museveni.

Le dirigeant de 75 ans a déclaré qu'il n'avait pas surveillé son poids, qui était passé à 106 kg.

Il a démenti les commentaires sur les médias sociaux selon lesquels il "avait l'air fatigué", affirmant qu'il avait délibérément perdu du poids.

Sur son blog personnel le mois dernier, il a déclaré ceci : "J'avais laissé la graisse s'accumuler dans son corps parce que les médecins ne nous avaient pas expliqué clairement l'erreur de ne pas lutter contre la graisse".

Il a ajouté que son poids actuel de 76 kg était adapté à sa taille de 170 cm.

M. Museveni n'a pas dit combien de temps il lui a fallu pour perdre ces 30 kg, mais il a indiqué la recette.

"Je mange du manioc, parce que je ne mange pas votre nourriture européenne et vos aliments asiatiques".

"Je mange notre nourriture, c'est-à-dire du manioc, des bananes, du millet et nos légumes", a déclaré M. Museveni au présentateur de BBC Newsday, Alan Kasujja.

"Je mange donc normalement un peu de cela le matin. Puis pas de déjeuner, je bois juste de l'eau et du café sans sucre parce que c'est très mauvais - le sucre n'est pas bon", a-t-il dit.

"Ensuite, vers sept heures [le soir], je mange deux pommes de terre irlandaises parce qu'elles sont pauvres en amidon, et beaucoup de légumes pour tromper l'estomac en lui faisant croire que j'y mets quelque chose alors qu'en fait ce n'est que du fourrage", a-t-il ajouté.

Le régime alimentaire de Museveni est-il sain ?

Philippa Roxby, journaliste santé de BBC News

Il est difficile d'évaluer le régime alimentaire du président Museveni sans en connaître les quantités.

Cependant, il est certainement conseillé de réduire la consommation de sucre si l'objectif est de perdre du poids.

Et se priver de déjeuner signifie probablement que, dans l'ensemble, il mange moins et si son alimentation contient plus de légumes cultivés localement, c'est aussi un changement pour le mieux.

Les pommes de terre et le manioc regorgent de glucides et de fibres - un élément essentiel de tout régime alimentaire, même s'ils ne sont normalement pas associés à une perte de poids.

En 2015, le président Museveni a déclaré que le président américain de l'époque, Barack Obama, lui avait dit, lors d'une réunion en Éthiopie, qu'il avait l'air jeune.

"J'ai oublié de lui dire que c'est parce que je mange des aliments cultivés en Ouganda", a déclaré M. Museveni.

Il a conseillé à plusieurs reprises aux Ougandais d'éviter les aliments occidentaux au profit des aliments locaux, qui sont, selon lui, plus sains et permettent également d'éviter les maladies.

M. Museveni est au pouvoir depuis 1986 et prévoit de se présenter pour un sixième mandat en 2021.

La pop star Bobi Wine, 37 ans, prévoit de se présenter contre lui.

Il y a deux semaines, M. Museveni a parcouru 195 km à pied à travers le centre de l'Ouganda pour retracer le parcours que ses forces ont effectué en 1986 lorsqu'elles ont pris le pouvoir.