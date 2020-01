Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kobe Bryant a pris sa retraite en avril 2016.

La légende du basket-ball américain Kobe Bryant a été tué dans un accident d'hélicoptère en Californie, selon les médias américains.

Bryant voyageait dans un hélicoptère privé lorsque celui-ci a pris feu au-dessus de la ville de Calabasas, selon les informations relayées par les médias.

Le département du shérif du comté de Los Angeles avait lui déclaré que cinq personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère à Calabasas dimanche, sans aucun survivant.

Il n'avait pas publié immédiatement de noms.

Le bureau du shérif a déclaré avoir reçu les rapports de l'accident vers 10h00 heure locale (18h00 GMT).

Kobe Bryant, 41 ans, cinq fois champion de la NBA, a joué toute sa carrière de 20 ans avec les Lakers de Los Angeles. Il a pris sa retraite en avril 2016.

Bryant a notamment été élu joueur le plus utile de la NBA en 2008 et a été deux fois MVP des finales de la NBA. Il a également été deux fois champion de la NBA et deux fois champion olympique.

Il a également remporté l'Oscar du meilleur court métrage d'animation en 2018 pour Dear Basketball, un film de cinq minutes basé sur une lettre d'amour au sport qu'il avait écrite en 2015.