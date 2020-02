Le mercenaire "Mad Mike" Hoare meurt à l'âge de 100 ans

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mike Hoare, vu ici avec son garde du corps en 1964

Michael "Mad Mike" Hoare, largement considéré comme le mercenaire le plus célèbre du monde, est mort à l'âge de 100 ans.

Né en Inde de parents irlandais, il a mené des campagnes au Congo dans les années 1960 qui lui ont valu la célébrité de l'époque et un héritage controversé des années plus tard.

Sa carrière a connu une fin embarrassante en 1981, lorsqu'il a été emprisonné pour avoir mené un coup d'État manqué aux Seychelles.

Le fils de M. Hoare, Chris Hoare, a déclaré dans un communiqué que son père était mort dans un établissement de soins à Durban, en Afrique du Sud.

"Mike Hoare vivait selon la philosophie selon laquelle on obtient plus de la vie en vivant dangereusement, il est donc d'autant plus remarquable qu'il ait vécu plus de 100 ans", a-t-il déclaré.

Un comptable devenu mercenaire

Après avoir servi dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et avoir atteint le rang de major, M. Hoare a commencé sa carrière d'après-guerre comme comptable, dirigeant plusieurs petites entreprises en Afrique du Sud.

Mais c'est en 1961 qu'il a rencontré Moïse Tshombe, un homme politique et d'affaires congolais qui allait devenir trois ans plus tard Premier ministre du Congo.

En 1964, M. Tshombe a engagé M. Hoare pour s'attaquer à la rébellion Simba soutenue par les communistes.

Lorsque la campagne s'est achevée 18 mois plus tard, M. Hoare et son unité de mercenaires - qu'il a surnommée les "Oies sauvages" - étaient connus dans le monde entier.

Ses convictions anticommunistes ferventes ne lui ont valu aucun admirateur dans de nombreux pays, la radio est-allemande le décrivant régulièrement comme "ce limier fou de Hoare".

C'est ainsi qu'il a été surnommé "Mad Mike", un surnom dont il était ravi.

En 1978, un film d'aventure de mercenaires intitulé "Les oies sauvages" est sorti. Le film met en scène Richard Burton dans le rôle du colonel Allen Faulkner, un personnage fortement inspiré de M. Hoare.

Mais lorsque ses campagnes au Congo lui ont valu le respect du monde entier, ce qui s'en est suivi l'a transformé en risée internationale.

Le coup d'État des vacances

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les acteurs Richard Harris, Roger Moore, Richard Burton et Hardy Krüger ont joué dans le film The Wild Geese de 1978, basé sur la vie du mercenaire Mike Hoare

M. Hoare semblait avoir pris sa retraite de la vie militaire au début des années 1980 - mais en 1981, il a lancé une tentative surprise de renverser le gouvernement des Seychelles.

On pense que M. Hoare connaissait bien les Seychelles et qu'il avait une haine particulière pour le gouvernement socialiste du président Albert René.

Ayant obtenu le soutien tacite des gouvernements d'Afrique du Sud et du Kenya, M. Hoare a commencé à comploter.

En octobre 1981, il fit livrer des armes à son bungalow dans la banlieue en Afrique du Sud, qu'il cacha dans sa cave.

Il a recruté 46 hommes, et avec eux, il a prévu d'entrer aux Seychelles déguisé en club de boisson charitable d'anciens joueurs de rugby.

Presque tous les hommes ont réussi à passer la douane à l'aéroport de Mahé.

Cependant, un des membres de leur groupe s'est trompé de file d'attente, s'est disputé avec un douanier et a fini par faire fouiller son sac.

Lorsque les agents ont trouvé un AK-47 en pièce, l'homme a paniqué et a révélé qu'il y avait d'autres armes à l'extérieur.

C'est à ce moment que le plan a complètement foiré, et au milieu du conflit qui a suivi à l'aéroport, les mercenaires ont réquisitionné un avion d'Air India et l'ont ramené en Afrique du Sud.

À leur arrivée, les mercenaires ont été emprisonnés pendant six jours, et M. Hoare et son coup d'Etat manqué - surnommés "le coup d'État des vacances" - a été la risée de la presse mondiale.

Un an plus tard, ils ont été jugés pour le détournement de l'avion d'Air India. M. Hoare a été condamné à 20 ans, avec 10 ans de sursis. Il a été libéré au bout de 33 mois.

M. Hoare a passé ses dernières années en Afrique du Sud et a publié plusieurs mémoires - dont Mercenary, The Road to Kalamata et The Seychelles Affair.