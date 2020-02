La fièvre du Yoga

Inspirez, expirez ! L'industrie de la remise en forme continue de croitre partout dans le monde.

Et au Ghana, les entrepreneurs en profitent pleinement.

Les salles se remplissent et on transpire de plus en plus pour améliorer son bien-être avec notamment des cours de yoga, une activité très à la mode.

Effet de mode ou activité à fort potentiel pour les adeptes ?

Notre reporter Emeline Nsingi Nkosi a testé pour l'émission Questions d'Argent.

