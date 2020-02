Copyright de l’image Getty Images Image caption Les pays d'Afrique sont en état d'alerte élevé alors que le coronavirus continue de se propager

L'Afrique est l'un des deux seuls continents où aucun cas de coronavirus n'a été confirmé.

Toutefois, les experts ont averti qu'il se pourrait que le premier cas ne soit pas confirmé dans bien longtemps, compte tenu des liens de plus en plus étroits en l'Afrique et la Chine.

Au moins 565 personnes sont mortes et plus de 28 000 cas ont été confirmés dans le monde, la plupart en Chine.

La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'épidémie de coronavirus constituait une urgence sanitaire mondiale - en grande partie à cause des craintes que les pays pauvres ne soient pas en mesure de faire face à une épidémie.

"La principale raison de cette déclaration n'est pas ce qui se passe en Chine mais ce qui se passe dans d'autres pays. Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage à des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles", a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les systèmes de santé de nombreux pays africains sont déjà aux prises avec la charge de travail existante, alors peuvent-ils faire face à une nouvelle flambée d'une maladie hautement infectieuse ?

Michael Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique, note que certains pays du continent "ont le minimum pour commencer - ils ne partent pas de zéro".

"Nous savons à quel point le système de santé est fragile sur le continent africain et ces systèmes sont déjà submergés par de nombreuses épidémies en cours, il est donc essentiel pour nous de détecter plus tôt afin de pouvoir prévenir la propagation".

Quels sont les moyens de traitement actuels ?

Copyright de l’image AFP Image caption L'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, est l'un des laboratoires qui dispose des réactifs nécessaires pour tester les échantillons

Jusqu'au début de cette semaine, il n'y avait que deux laboratoires en Afrique - l'un au Sénégal et l'autre en Afrique du Sud - qui disposaient des réactifs nécessaires pour tester les échantillons. Ils travaillent comme laboratoires de référence pour les pays de la région.

L'un des laboratoires, l'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, est depuis longtemps en première ligne de l'innovation médicale en Afrique, notamment en matière de recherche sur la fièvre jaune.

Cependant, cette semaine, le Ghana, Madagascar, le Nigeria et la Sierra Leone ont annoncé qu'ils pouvaient également effectuer des tests.

L'OMS envoie également des kits à 29 laboratoires sur le continent pour s'assurer qu'ils ont la capacité de traiter le virus et aussi pour aider à tester des échantillons provenant d'autres pays si nécessaire.

On espère toutefois que d'ici la fin du mois, au moins 36 pays africains seront équipés pour effectuer des tests spécifiques au coronavirus.

La capacité des pays africains à diagnostiquer correctement les cas "dépend des nouveaux réactifs mis à disposition par la Chine et l'Europe", déclare le Dr Yao.

La Croix-Rouge nigériane affirme avoir mis en alerte un million de volontaires. Son secrétaire général, Abubakar Ahmed Kende, a déclaré que cette mesure visait à empêcher la propagation éventuelle du virus dans le pays et à contenir la flambée de fièvre de Lassa dans tout le pays.

En Tanzanie, le ministre de la santé, Ummy Mwalimu, a annoncé que des centres d'isolement avaient été identifiés dans le nord, l'est et l'ouest du pays. Des thermomètres ont été stockés et plus de 2 000 agents de santé ont été formés.

Plusieurs pays, dont le Kenya, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Botswana, ont traité des cas suspects, les plaçant en quarantaine pendant que des tests étaient effectués.

Jusqu'à présent, tous ont été testés négatifs pour le virus.

Le ministère ougandais de la santé a confirmé avoir mis en quarantaine plus de 100 personnes qui sont arrivées à l'aéroport international d'Entebbe.

Certaines de ces personnes ont été mises en quarantaine dans deux hôpitaux à Entebbe et Kampala, tandis que d'autres ont été invitées à rester chez elles.

Des leçons ont-elles été tirées d'Ebola ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Certains pays africains ont une expérience liée à la lutte contre Ebola

Dr Yao a participé à la lutte contre les épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2016 et plus récemment dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Il s'est dit préoccupé par le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de capacités pour traiter les cas critiques de coronavirus.

"Nous conseillons aux pays de détecter au moins les cas à un stade précoce pour éviter la propagation du nouveau virus au sein de la communauté - ce qui sera difficile à gérer", préconise-t-il.

Sur une note positive, de nombreux pays africains procédaient déjà au contrôle des passagers arrivant à leurs ports d'entrée pour le virus Ebola.

Les pays qui ont fait face à l'épidémie d'Ebola disposent toujours des installations d'isolement et de l'expertise nécessaire pour contrôler les maladies infectieuses.

Mais en matière de détection, le virus Ebola est différent du coronavirus.

L'Ebola n'est devenu infectieux que lorsque les symptômes se sont manifestés ; cependant, des rapports ont indiqué que dans certains cas, le coronavirus pouvait avoir été transmis avant que les patients ne présentent des symptômes.

Qu'en est-il des voyages entre le continent et la Chine ?

Les liens commerciaux de plus en plus étroits entre la Chine et les pays africains font craindre une propagation du virus.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique et environ 10 000 entreprises chinoises opèrent actuellement sur le continent.

Selon les médias d'État chinois, plus d'un million de ressortissants chinois vivent dans des pays africains.

Il y a également plus de 80 000 étudiants africains en Chine, souvent attirés par les bourses d'études du gouvernement, rapporte le Guardian.

Un étudiant camerounais de 21 ans aurait contracté le virus après un voyage à Wuhan et est soigné à l'hôpital.

Les étudiants chinois se rendent également sur le continent, attirés à nouveau par les bourses d'études du gouvernement.

Des milliers d'étudiants africains bloqués dans la province du coronavirus

Par Danny Vincent, de BBC News, à Hong Kong

Des étudiants comme la Zambienne Tisiliyani Salima se sont imposés une quarantaine pendant plus de deux semaines.

Chaque matin, elle se réveille en apprenant qu'il y a eu des dizaines de décès et des milliers de nouveaux cas d'infection à Wuhan.

Malgré les mesures draconiennes prises dans toute la ville, rien n'indique que la propagation de l'infection va ralentir.

L'argument selon lequel la Chine est mieux équipée pour faire face à l'épidémie de coronavirus que les pays d'origine des étudiants africains ne contribue guère à calmer les inquiétudes de nombreux étudiants africains vivant dans la province voisine, le Hubei.

On pense que des milliers d'Africains vivent dans la province d'où le virus est originaire.

Les étudiants du Nigeria, de Zambie, de Tanzanie, du Cameroun et de Côte d'Ivoire commencent à perdre l'espoir que leurs gouvernements écouteront leurs appels pour organiser leur évacuation.

Copyright de l’image EPA Image caption Les équipages de China Southern Airlines font vérifier leur température à Nairobi

Le volume du trafic entre le continent et la Chine augmente au fur et à mesure que les liens commerciaux se développent. Le nombre de passagers est désormais une préoccupation.

Dr John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a écrit dans la revue Nature que la propagation rapide du coronavirus en Asie, due au trafic aérien et aux vastes mouvements de population, devrait être importante en Afrique.

L'épidémie de 2002 du syndrome respiratoire aigu sévère (Sars) a largement épargné le continent avec un seul cas importé signalé en Afrique du Sud "mais le trafic aérien entre la Chine et l'Afrique a augmenté de plus de 600% au cours de la dernière décennie en raison de l'expansion rapide des investissements chinois en Afrique", écrit-il.

De nombreuses compagnies aériennes à travers le monde ont suspendu leurs vols à destination et en provenance de la Chine.

En réaction, les compagnies aériennes africaines ont subi d'intenses pressions de la part de l'opinion publique pour qu'elles interrompent leurs vols.

Les compagnies aériennes du Kenya et du Rwanda ont interrompu leurs vols, mais la plus grande compagnie du continent - Ethiopian Airlines - a poursuivi ses activités.

L'OMS a déconseillé les restrictions de voyage et a plutôt identifié 13 pays prioritaires en Afrique, qui, en raison de leurs liaisons directes ou du volume important de voyages vers la Chine, doivent être particulièrement vigilants.

Elle prévoit d'avoir du personnel de soutien dans les 13 pays d'ici la fin de la semaine.

"Un virus nouveau et inconnu est souvent effrayant et beaucoup de gens sont inquiets", déclare Dr Matshidiso Moeti, responsable régional de l'OMS pour l'Afrique.

"Mais tous les efforts pour combattre le nouveau coronavirus doivent être fondés sur des données scientifiques solides".

