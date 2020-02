Une pénurie de contraceptifs "cause un chaos total" au Royaume Uni

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les femmes sont angoissées par une pénurie de contraceptifs qui les exposent à des grosses non-désirées

La pénurie de moyens de contraception est source de chaos et risque de provoquer des grossesses non désirées et des avortements au Royaume Uni, préviennent les médecins.

D'éminents experts en matière de santé sexuelle ont écrit à des ministres pour les avertir que la pénurie d'approvisionnement commence à entraîner de graves problèmes dans tout le Royaume-Uni.

Un certain nombre de pilules à effet immédiat et un contraceptif injectable à longue durée d'action seraient touchés.

Le problème fait suite à une autre pénurie, l'année dernière, de traitements hormonaux de substitution pour les femmes ménopausées.

Mais certains signes indiquent que ces difficultés d'approvisionnement pourraient bientôt commencer à être résolues, car un ingrédient clé est maintenant fabriqué à nouveau.

On ne sait pas encore exactement ce qui a provoqué les pénuries de contraceptifs.

L'entreprise pharmaceutique Pfizer a signalé pour la première fois l'année dernière des problèmes d'approvisionnement en "Sayana Press" (un contraceptif), qui offre une protection de trois mois et peut être auto-administrée par les femmes.

Il s'agit du seul contraceptif auto-injectable sur le marché et il est également utilisé pour aider les femmes à contrôler les problèmes liés aux règles, comme les saignements abondants.

Une Faculté de santé sexuelle et reproductive a déclaré qu'il y avait maintenant aussi une pénurie d'un certain nombre de pilules à effet immédiat, notamment Noriday, Norimin et Synphase.

'J'étais bouleversée'

Copyright de l’image Supplied Image caption Nikki Heresford, bouleversée par la pénurie

Nikki Heresford, 34 ans, du Lancashire, utilisait la Sayana Press pour contrôler ses règles.

Elle aimait le fait de pouvoir s'administrer elle-même l'injection car cela lui permettait de ne pas avoir à s'absenter du travail pour se rendre régulièrement chez le médecin.

Mais lorsqu'elle a épuisé son stock fin d'année 2019, elle n'a pas appris qu'il y avait des problèmes de pénurie jusqu'à ce qu'elle se rende à sa pharmacie locale pour s'approvisionner.

Elle a dit que cela l'avait "bouleversée" car elle n'avait pas d'autre choix que de commencer à utiliser un autre contraceptif injectable.

Elle a réussi à obtenir un rendez-vous de dernière minute dans son cabinet médical pour recevoir l'injection cette fois-là.

Mais cette semaine, alors qu'elle en avait besoin d'un autre, elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous pendant cinq semaines et a donc été obligée de se rendre dans une clinique de nuit dans un centre de santé communautaire.

"C'est évidemment peu pratique car je dois traîner mon enfant de cinq ans dans une ville voisine alors qu'il devrait être au lit".

On ne sait pas exactement combien de femmes utilisent ces types de contraception - globalement, environ trois millions de femmes prennent des pilules chaque jour, et plus de 500 000 utilisent des contraceptifs à action prolongée, tels que les serpentins, les implants et les injections.

Le Royal College of General Practioners (une organisation de médecins de planning familiale) a déclaré que ses membres faisaient de leur mieux pour aider les femmes à trouver des alternatives - il existe de nombreux types différents de pilules à effet immédiat.

Le Dr Asha Kasliwal, un médecin spécialiste a déclaré : "Nous savons que les femmes sont renvoyées avec des ordonnances pour des produits non disponibles et finissent par se perdre dans le système. Cela provoque un chaos total".

Des obstétriciens et gynécologues et la Société britannique de la ménopause ont écrit aux ministres, leur demandant de mettre en place un groupe de travail pour traiter ces problèmes.

La lettre avertit que les femmes sont de plus en plus angoissées par le fait de devoir se contenter de produits alternatifs qui ne leur conviennent pas nécessairement ou qui ne sont pas du tout contraceptifs.

Elle indique que cela affecte "le bien-être physique et mental des filles et des femmes" et pourrait conduire à une "augmentation des grossesses non désirées et des avortements".

Le gouvernement anglais a déclaré qu'il travaillait avec les fabricants pour résoudre les problèmes et s'attendait à ce que les pénuries se résorbent bientôt.