Dans notre série de Courrier d'Afrique, le formateur en médias et communication Joseph Warungu se penche sur une récente décision de justice qui pourrait rendre plus confortables certains voyages en voiture.

Au Kenya, nous avons découvert que nous avons le droit constitutionnel de nous soulager en public, aux frais du gouvernement.

Voyager par la route vers et depuis des endroits éloignés du pays n'est pas quelque chose que beaucoup de gens attendent avec impatience.

Le plus grand défi est d'arriver vivant à destination. Plus de 3 400 personnes sont mortes sur les routes kenyanes l'année dernière, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2018.

Les principales causes sont les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et la fatigue.

Si vous évitez la mort ou les blessures graves, vous n'échapperez peut-être pas à l'inconfort de ces terribles routes.

Bien que les infrastructures kenyanes aient été considérablement améliorées ces dernières années, certaines routes sont en mauvais état et deviennent inutilisables pendant la saison des pluies.

En tant qu'ancienne colonie britannique, nous roulons à gauche au Kenya, mais les gens sont souvent obligés de rouler sur ce qui reste des routes en raison des nombreux nids de poule qui parsèment de nombreuses routes, y compris le quartier central des affaires de la capitale Nairobi. Cependant, il y a une autre raison qui fait des trajets routiers longue distance un cauchemar : les toilettes. Lorsque vous êtes coincé dans un bus bondé, et que l'appel de la nature se fait sentir, vous êtes dans le pétrin.

C'est parce que lorsque les autorités ont construit ces autoroutes, elles n'ont pas prévu de toilettes publiques le long du trajet. Ainsi, dans ces cas-là, les conducteurs s'arrêtent au milieu de nulle part, et dès que la porte est ouverte, les gens se précipitent dans différentes directions, à la recherche du buisson le plus proche pour faire leurs besoins.

Cela donne une image inquiétante d'hommes, de femmes et d'enfants forcés à vivre dans des squats collectifs.

Il n'y a plus de honte lors que la multitude qui se trouvait dans un bus, se concentre sur une priorité : vider les vessies et les intestins.

'Repas malheureux'

Des étudiants d'un collège de la région côtière de Mombasa, dont je suis le mentor, m'ont raconté qu'ils avaient récemment fait un voyage au centre du Kenya, sur une distance d'environ 700 km.

Avant de quitter Mombasa, ils ont pris un repas, qui leur a malheureusement causé des maux d'estomac.

"Sans toilettes le long du trajet, notre chauffeur de bus a dû faire plusieurs arrêts près des buissons et des forêts pour que nous puissions nous occuper des remous dans nos ventres", a expliqué l'un des étudiants.

"C'était le trajet de 10 heures le plus inconfortable que j'ai jamais eu," a-t-il expliqué.

Mais maintenant, l'aide est venue grâce aux actions d'un homme qui est allé au tribunal pour obliger le gouvernement à mettre fin à ce genre de souffrance.

Adrian Kamotho Njenga a poursuivi quatre entités publiques en justice, arguant qu'elles avaient violé la constitution en ne fournissant pas de toilettes gratuites le long des routes publiques.

Les quatre organismes - le Conseil des gouverneurs, qui réunit les gouverneurs des 47 comtés, l'Autorité nationale des routes du Kenya, l'Autorité des routes rurales du Kenya et l'Autorité des routes urbaines du Kenya - ont tous rejeté l'accusation et se sont tournés vers un jeu de reproches.

Certains ont déclaré que M. Njenga n'avait pas montré en détail comment ils avaient violé la constitution concernant les toilettes publiques.

D'autres ont fait valoir qu'ils n'ont pas de mandat constitutionnel pour fournir des services d'assainissement.

Mais comme un homme impatient pressé par l'appel de la nature, M. Njenga a continué à faire pression pour obtenir une solution de la part de la cour.

Il a fait valoir qu'en raison des défaillances des entités publiques, les usagers de la route sur les voies publiques n'avaient aucun moyen de se débarrasser des déchets humains découlant des fonctions biologiques humaines, et finissaient par se soulager dans les buissons et sur le bord des routes, ce qui est inhumain et dégradant.

L'absence de toilettes est équivalente à la torture

Il a même cité le cinquième livre de la Bible, le Deutéronome, dans lequel Moïse ordonne aux Israélites qui se rendent en terre promise de désigner un lieu hors de leur camp où ils pourront se rendre pour faire leurs besoins.

Et juste au cas où le tribunal ne serait pas persuadé de s'appuyer sur la Bible comme autorité pour trancher une question constitutionnelle, M. Njenga a expliqué que l'absence de toilettes faisait subir aux voyageurs "d'immenses tortures biologiques, métaboliques et physiologiques, lorsqu'ils étaient confrontés à un appel de la nature lors de leurs déplacements sur les routes kenyanes".

Ce sont des mots auxquels je ne pense pas quand je réponds à l'appel de la nature, moi-même.

Mais ils semblent assez sérieux, et en fin de compte le juge a donné raison à M. Njenga, et a chargé les autorités concernées de créer et de mettre en œuvre une politique de fourniture de toilettes et d'autres installations sanitaires le long du réseau routier kenyan.

Ainsi, nous attendons tous avec impatience le jour où, en tant que voyageurs, nous cesserons de sautiller dans les buissons pour éviter de marcher sur des déchets humains à la recherche d'un endroit dégagé, pour apporter un soulagement à nos corps.

Pour l'instant, en l'absence de toilettes "constitutionnelles", la belle faune que l'on peut voir près des routes de Nairobi à Kisumu à l'ouest ou à Mombasa sur la côte, continuera d'assister à des scènes horribles alors que les humains envahissent leur espace pour se soulager.

