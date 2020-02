Copyright de l’image Getty Images Image caption Joseph Shabalala avec des membres de Ladysmith Black Mambazo en 1998

Joseph Shabalala, qui a contribué à introduire le son de la musique traditionnelle zouloue dans le monde, est mort mardi à l'âge de 78 ans.

Le musicien était surtout connu comme le fondateur et le directeur du groupe choral Ladysmith Black Mambazo, qui a remporté cinq Grammy Awards et a figuré en bonne place sur l'album Graceland de Paul Simon.

Ils ont également atteint la 15e place des charts britanniques avec une reprise de Swing Low Sweet Chariot, pour la Coupe du monde de rugby de 1995.

Lire aussi :

Shabalala est mort à l'hôpital de Pretoria, en Afrique du Sud, a déclaré le manager du groupe.

"Oui, c'est vrai. M. Shabalala est décédé ce matin", a déclaré Xolani Majozi au South Africa Times.

"Le groupe est en tournée aux États-Unis, mais ils ont été informés et sont dévastés parce que le groupe est une famille," a ajouté M. Majozi.

Dans une déclaration sur twitter, le groupe a indiqué :

"Nous célébrons et honorons votre cœur bienveillant et votre vie extraordinaire. À travers votre musique et les millions de personnes avec lesquelles vous êtes entrés en contact, vous vivrez pour toujours".

Lire aussi:

Le gouvernement sud-africain a rendu hommage au musicien dans un tweet, en disant :

"Nous tenons à exprimer nos condoléances pour le décès de Joseph Shabalala, fondateur du groupe Ladysmith Black Mambazo".

Il a ajouté dans Xhosa, "Ulale ngoxolo Tata ugqatso lwakho ulufezile." (Repose en paix, père, ta course est complète).

Copyright de l’image Mamadou Faye Image caption Le président Nelson Mandela a chanté et dansé avec le Ladysmith Black Mambazo. (Capture d'écran)

Né en 1941, Shabalala était l'aîné de huit enfants vivant dans une ferme à Tugela, près de la ville de Ladysmith en Afrique du Sud.

"Quand j'étais jeune garçon, je rêvais de devenir une personne instruite, peut-être un enseignant, un médecin ou quelque chose comme ça", a-t-il déclaré au journal sud-africain The Citizen en 2014.

Cependant, il a été contraint de quitter l'école à l'âge de 12 ans, à la mort de son père, pour travailler dans la ferme familiale et, plus tard, dans une usine locale.

A suivre ce reportage sur la musique contre l'apartheid:

Media playback is unsupported on your device La musique contre l'apartheid

Pendant son temps libre, il chantait avec des amis dans un groupe local appelé les Blacks.

Les jeunes garçons, lorsqu'ils se réunissaient, commençaient à fredonner des chansons, jusqu'à ce que les mamans et les voisins leur disent : "Hé, refaites-le", a-t-il déclaré à la BBC.

"C'était comme ça. Elles disaient : "Faites-le encore, faites-le encore".

Copyright de l’image Mamadou Faye Image caption Membres du Ladysmith Black Mambazo racontant leur performance avec le président Mandela. (Capture d'écran)

Il est finalement devenu le chef et le compositeur principal de la chorale, fusionnant des chants et des danses zoulous indigènes avec l'isicathamiya sud-africain, une tradition a capella qui était souvent accompagnée d'un style de danse doux et traînant.

Ils ont été rebaptisés Ladysmith Black Mambazo, un nom significatif à plusieurs niveaux : Ladysmith représentait leur ville natale, Black faisait référence aux bœufs noirs qui étaient les plus forts de la ferme, et Mambazo, du mot zoulou signifiant hache, symbolisait la capacité du groupe à réduire la concurrence.

A regarder, une interview de Mokobe:

Media playback is unsupported on your device Le Mali de Mokobe

Une prestation radiophonique en 1970 a débouché sur un contrat d'enregistrement et, en 1973, ils ont sorti le premier album en or d'Afrique, Amabutho.

Ils ont obtenu une reconnaissance mondiale après avoir été recrutés pour chanter sur l'album "Graceland" de Paul Simon, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, notamment sur "Homeless", une chanson que Shabalala a co-écrite avec Simon, basée sur la mélodie d'une chanson traditionnelle zouloue de mariage.

Ignorer Youtube publication par PaulSimonVEVO Attention: le contenu externe peut contenir des messages publicitaires Fin de Youtube publication par PaulSimonVEVO Image Copyright PaulSimonVEVO PaulSimonVEVO

Le groupe a rejoint Simon lors de sa tournée mondiale suivante. En retour, il a produit leurs trois albums suivants - le Shaka Zulu de 1987 a remporté un Grammy pour le meilleur enregistrement de folk traditionnel.

Lire aussi:

Shabalala a pris sa retraite en 2014, peu après avoir participé à un concert en mémoire de Nelson Mandela.

Il a continué à enseigner la musique chorale traditionnelle, tandis que quatre de ses fils (et un petit-fils) ont poursuivi son héritage au sein de Ladysmith Black Mambazo.

Le musicien était avec sa femme Thokozile Shabalala, dans ses derniers moments, a déclaré Xolani Majozi.

Media playback is unsupported on your device La vie de Nelson Mandela célébrée en musique dans les salles de concert britanniques.

Alors que la nouvelle de sa mort se répandait, les hommages affluaient du monde entier.

"Mon ami, un humble géant, Joseph Shabalala, est décédé ce matin", a écrit le chanteur sud-africain Sipho "Hotstix" Mabuse sur Twitter. "Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis."

"Je suis profondément attristé", a écrit Herman Mashaba, ancien maire de Johannesburg.

"On se souviendra de vous comme d'un géant de la musique sud-africaine et d'un pionnier de l'industrie."

Lire aussi:

Analyse - Nomsa Maseko, BBC News, Johannesburg

J'ai rencontré le musicien de renommée mondiale Joseph Shabalala dans le township d'Umlazi, dans la province du KwaZulu-Natal, quelques jours avant Noël 2015.

Sa maison était une ruche d'activités. Même s'il avait l'air frêle, il enseignait la musique chorale traditionnelle à un groupe de jeunes qui étaient manifestement désireux d'apprendre de lui.

Le jeune homme de 78 ans chantait "Homeless", une chanson qu'il avait co-écrite avec Paul Simon. Porté un t-shirt rouge, il se tenait devant un micro et exécutait ses célèbres mouvements de danse isicathamiya.

Media playback is unsupported on your device Oumou Sangaré : ‘’En Afrique les artistes sont plus écoutés que les politiciens’’

Les jeunes qui étaient assis sur des chaises en plastique blanc se sont levés et l'ont rejoint en chantant.

M. Shabalala a joué un rôle inégalé en faisant connaître au monde entier le son de la musique traditionnelle zouloue.

Le groupe qu'il a formé, Ladysmith Black Mambazo, a trouvé des fans dans le monde entier et a remporté cinq Grammy Awards.

Il a officiellement pris sa retraite en 2014, peu après s'être produit lors d'un concert en mémoire de Nelson Mandela.

Sa décision de prendre sa retraite était due à une mauvaise santé.

Lire aussi: