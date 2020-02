Ebola doit continuer d'être une urgence de santé publique internationale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des experts réunis à Genève pensent que l'épidémie d'Ebola en RDC doit continuer d'être une urgence de santé publique internationale.

C'est une affirmation de Tedros Adhanom Gebreyesus le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé OMS, à l'issue d'une réunion des spécialistes à Genève.

L'organisation décide de prolonger la qualification de l'épidémie en République démocratique du Congo malgré une chute récente du nombre de cas jugée extrêmement positive.

"Tant qu'il y aura encore un seul cas d'Ebola dans une région dangereuse et instable comme l'est de la RDC, le potentiel existe pour une épidémie bien plus grande" a souligné le patron de l'OMS.

Il espère toutefois que ce statut d'urgence pourra être levé dans trois mois, à l'occasion d'un nouvel avis du comité d'experts internationaux de cette maladie.

L'OMS avait adopté cette qualification en juillet dernier pour l' épidémie d'Ebola en RDC.

Elle permet à l'agence onusienne de prendre des mesures renforcées en matière de restrictions aux voyages ou de levée de fonds.

La décision est régulièrement soumise à un comité de spécialistes.

L'épidémie d'Ebola s'est déclarée en août 2018 dans la localité de Mangina en RDC, et sévit dans les régions du Nord-Kivu et de l'Ituri.

La lutte contre la maladie est régulièrement perturbée par l'insécurité due à des violences armées dans les provinces de Beni et de l'Ituri. Environ 2.300 décès ont été enregistrés.