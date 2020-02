Elton John écourte un concert en Nouvelle-Zélande, à cause d'une pneumonie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Elton John a perdu sa voix en plein concert.

Le musicien âgé de 72 ans a perdu sa voix en plein concert, au Mount Smart Stadium d'Auckland, en Australie.

"Je viens de perdre complètement ma voix. Je ne peux pas chanter. Je dois y aller. Je dois y aller. Je suis désolé", a déclaré Elton John à la foule.

Il a fondu en larmes, s'appuyant sur son piano et secouant la tête.

Le chanteur anglais a ensuite été longuement applaudi par le public, avant de quitter doucement la scène, avec l'aide de ses compagnons.

Auparavant, il avait annoncé à la foule qu'il avait été diagnostiqué d'une pneumonie atypique.

Son concert de ce dimanche était l'un des nombreux spectacles qu'il donne en Nouvelle-Zélande, à l'occasion d'une tournée dans ce pays.

La pneumonie atypique est un type d'infection pulmonaire souvent causée par des bactéries ou des virus.

Elle est moins grave que les autres types de pneumonie, la plupart des personnes atteintes n'ayant pas besoin de soins médicaux.

Les symptômes sont comparables à ceux d'un mauvais rhume, et comprennent souvent une toux, des douleurs thoraciques, un mal de gorge et un mal de tête.

Avant de quitter la scène, Elton John avait déjà interprété certains de ses classiques tels que "Candle in the Wind" et "All the Girls Love Alice".

En quittant la scène, il s'est excusé auprès de ses fans.

Sympathie

"J'ai joué et chanté de tout mon cœur, jusqu'à ce que ma voix ne puisse plus chanter. Je suis déçu, profondément bouleversé et désolé. J'ai donné tout ce que j'avais", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

"Merci beaucoup pour votre soutien extraordinaire et tout l'amour que vous m'avez témoigné pendant la représentation de ce soir. Je vous en suis éternellement reconnaissant", a ajouté Elton John.

Sur les réseaux sociaux, ses fans ont exprimé leur sympathie pour lui.

En 2018, il avait envisagé de donner quelques 300 concerts en trois ans avant de mettre un terme à ses apparitions sur scène.

La star devait donner deux autres concerts à Auckland, mardi et jeudi prochains.