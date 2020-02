Copyright de l’image AFP Image caption Un essaim moyen peut détruire des récoltes suffisantes pour nourrir 2 500 personnes pendant un an, selon la FAO

Les essaims de criquets pèlerins qui dévorent les cultures et les pâturages dans la région Est de l'Afrique se sont propagés au Sud-Soudan, selon l'agence alimentaire des Nations unies.

Plusieurs millions de Sud-Soudanais sont déjà confrontés à la faim alors que le pays lutte pour sortir d'une guerre civile.

L'ONU a averti qu'une crise alimentaire pourrait se profiler en Afrique de l'Est si l'infestation n'est pas maîtrisée.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a promis 8 millions de dollars pour aider à combattre l'invasion lors de sa visite en Afrique.

M. Pompeo s'exprimait à l'issue d'entretiens avec Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, qui, comme la Somalie, le Kenya et l'Ouganda, a été touché par les criquets pèlerins.

L'invasion est la pire infestation au Kenya depuis 70 ans et la pire en Somalie et en Éthiopie depuis 25 ans.

Les efforts pour contrôler l'infestation de criquets n'ont pas été efficaces jusqu'à présent.

La pulvérisation aérienne de pesticides est le moyen le plus efficace de lutter contre les essaims, mais les pays de la région ne disposent pas des ressources adéquates.

On craint aujourd'hui que les criquets - qui se comptent déjà par centaines de milliards - ne se multiplient encore.

Mission de reconnaissance

Copyright de l’image EPA Image caption En une seule journée, un essaim de criquets de la taille de Paris pourrait manger la même quantité de nourriture que la moitié de la population française

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a indiqué qu'environ 2 000 insectes adultes étaient entrés au Sud-Soudan via l'Ouganda dans le comté méridional de Magwi.

"Ils sont d'un jaune vif, ce qui signifie qu'ils prospectent les zones dans lesquelles ils vont pondre", indique Meshack Malo, le représentant de la FAO au Sud-Soudan, cite l'AFP.

Le ministre de l'agriculture, Onyoti Adigo Nyikuac, a déclaré que le gouvernement formait les gens à la pulvérisation.

"Nous avons également besoin de produits chimiques pour la pulvérisation et aussi de pulvérisateurs. Il faut aussi des voitures pour se déplacer pendant la pulvérisation et plus tard, si la situation s'aggrave, nous aurons besoin d'avions", a-t-il déclaré.

Environ 60% de la population du Sud-Soudan est confrontée à l'insécurité alimentaire - et la destruction des récoltes par les criquets pourrait entraîner une baisse des niveaux de nutrition des enfants, met en garde l'organisation humanitaire Save the Children.

Même sans les criquets, l'organisation prévoit que plus de 1,3 million d'enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aiguë cette année.

Selon la FAO, les insectes, qui se nourrissent chaque jour de leur propre poids, se reproduisent si vite que leur nombre pourrait être multiplié par 500 d'ici le mois de juin.

La semaine dernière, l'organisme des Nations unies a appelé la communauté internationale à fournir près de 76 millions de dollars pour financer la pulvérisation d'insecticide dans les zones touchées.

La Somalie a déclaré une urgence nationale en réponse à cette crise.

Le gouvernement éthiopien a appelé à une "action immédiate" pour faire face au problème qui touche quatre des neuf Etats du pays.

Le Kenya a déployé des avions pour pulvériser des pesticides dans plusieurs régions et son ministre de l'agriculture, Peter Munya, a déclaré lundi que l'invasion était "sous contrôle".

Pendant ce temps, l'Ouganda a déployé des soldats dans les régions du nord pour pulvériser des pesticides dans les zones touchées.

Les essaims de criquets pèlerins sont entrés en Afrique depuis le Yémen il y a trois mois.