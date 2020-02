Le village ougandais dévasté par l'éléphantiasis

Copyright de l’image BBC/Allan Atulinda

Bien qu'elle s'assoie pour éplucher des haricots, Margaret Tindimutuma a les pieds enflés et douloureux.

La matriarche ougandaise souffre d'un type rare d'éléphantiasis qui a causé à sa famille des souffrances indicibles.

"J'ai toujours eu des allergies depuis que je suis jeune. Alors quand mes jambes ont commencé à développer des petits gonflements, comme des furoncles, je n'y ai pas beaucoup pensé", dit l'octogénaire, assise sur un tapis de papyrus au centre d'un ensemble de maisons en terre.

"Mais la douleur est devenue si intense que je sentais comme des piqûres d'épingle partout. La peau entre les orteils a éclaté en plaies. Puis mes fils ont commencé à tomber malades. Je me suis demandé s'ils avaient hérité de ma maladie."

Ses deux fils adultes sont morts après que les plaies causées par la maladie se soient infectées, l'un en 2017 et l'autre l'année dernière.

Nous sommes assis sur un banc en bois dans la cour, tandis que Hope Amooti, la veuve de l'un d'eux, me montre des photos de moments heureux.

Son mari de 18 ans était un grand homme et sur l'une des photos, il a un large sourire et regarde timidement le sol.

"Quand la douleur dans ses jambes l'a submergé, son dos s'est arqué de façon permanente".

"Quand on pouvait se payer des antidouleurs, il se promenait. Mais quand il est mort, il ne pouvait même pas quitter son lit", dit Mme Amooti, en protégeant ses yeux gonflés par le soleil du matin.

Sur une autre photo, le jeune frère de M. Amooti est assis avec ses sœurs dans une tente décorée. Il n'a pas de chaussures, et on peut voir que ses pieds sont légèrement gonflés, la peau entre les orteils cassée et qui pèle.

Rejeté par la belle-famille

La famille se souvient d'une époque plus heureuse

Enid Twasiima, une des filles de Mme Tindimutuma qui s'était mariée dans un autre village, est tombée malade elle aussi. Son bras s'est transformé en une bûche cendrée et gonflée.

La maladie s'est ensuite déplacée vers ses jambes. La famille de son mari l'a rejetée, et elle est retournée au village de Kyakatoma avec ses enfants.

"J'avais l'habitude de cultiver suffisamment de nourriture pour ma famille. Depuis cinq ans maintenant, je suis coincée à la maison", dit Mme Tindimutuma.

Mme Twasiima, assise sur un tabouret à proximité, écoute attentivement. Elle couvre le pire des blessures avec un mouchoir à carreaux sale, attaché autour de la jambe, pour éloigner les mouches bourdonnantes.

Au moment où nous parlons, un voisin se joint à nous. La partie inférieure de sa jambe présente un ulcère profond et suintant. Par politesse, je m'arrête avant de me couvrir le nez de l'odeur putride.

En 2015, une équipe de scientifiques a visité le village à la recherche d'indices sur cette maladie rare - classée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une maladie tropicale négligée.

Ils ont prélevé des échantillons de terre et ont testé les personnes malades.

Leurs résultats ont montré que l'éléphantiasis qui a dévasté des dizaines de familles dans le district de Kamwenge, dans l'ouest de l'Ouganda, est un type rare connu sous le nom de podoconiose.

Alors que la forme la plus courante d'éléphantiasis est causée par des vers, les microfilaires, transmis par les moustiques, la podoconiose résulte de l'exposition aux minéraux des sols volcaniques de la région.

"Il existe des minéraux tels que le silicium, le fer et l'aluminium, de très petites particules qui pénètrent la peau", explique l'épidémiologiste principale Christine Kihembo, qui a dirigé l'étude alors qu'elle travaillait au ministère de la santé.

"Ils affectent la circulation normale des fluides dans les membres, provoquant douleurs et inflammations. L'affection se manifeste après des années d'exposition au sol".

Certains rapports indiquent que plus de 300 personnes pourraient être affectées dans le seul district de Kamwenge. Quelques cas ont été observés plus au sud, à Kisoro.

La podoconiose a également été enregistrée en Éthiopie, au Rwanda et au Cameroun. Ce type d'éléphantiasis toucherait environ quatre millions de personnes dans le monde, selon les estimations de l'OMS.

Les bottes de caoutchouc sont très prisées

Enid Twasiima utilise un mouchoir pour éloigner les mouches

Les familles de Kamwenge tirent leur subsistance de la terre. Les habitants travaillent la terre riche avec des outils de base et à mains nues.

Après la publication des résultats de l'étude, les scientifiques ont conseillé aux villageois de porter des vêtements de protection et de se laver les bras et les jambes peu après le travail agricole.

Les bottes de caoutchouc sont devenues un bien précieux, pour ceux qui pouvaient se les payer.

Dans le village voisin, Provia Arinaitwe, 39 ans, gémit en se levant d'une natte devant sa petite maison.

Elle est atteinte de paludisme, ce qui l'a empêchée de prendre soin de ses jambes pendant des jours. Et maintenant, les douleurs sont de retour.

Ses jambes calleuses sont couvertes de marques sombres, mais Mme Arinaitwe n'a pas de plaies en train de s'infecter.

Elle est dans un meilleur état que tous ceux que j'ai rencontrés. Et elle me montre pourquoi.

Après s'être lavé les pieds dans une bassine d'eau en plastique, elle mesure trois cuillères de sel de table dans sa paume et les jette dans la bassine propre, où sa fille verse des tasses d'eau.

Elle trempe ses pieds dans l'eau pendant 15 minutes.

"Quand je fais ça, trois fois par jour, ça me soulage beaucoup. Je suis capable de continuer mon travail. Mais parfois, je n'ai pas d'argent pour acheter le sel, et les ampoules et la douleur reviennent", dit-elle en grimaçant en glissant les pieds dans une paire de pantoufles.

Selon Dr Kihembo, au cours de l'étude, on a constaté que les personnes qui se lavaient les pieds dans les deux heures suivant la fin de leur travail à la ferme avaient 11 fois moins de risques de présenter des symptômes de podoconiose que celles qui se lavaient beaucoup plus tard ou pas du tout.

Il existe des médicaments disponibles en Ouganda qui peuvent traiter la forme la plus courante de l'éléphantiasis, mais les personnes souffrant de podoconiose ne peuvent obtenir un soulagement symptomatique que par des analgésiques, qui sont difficiles à se procurer.

Les rejetés

Les scientifiques ont conseillé aux villageois de se laver les bras et les jambes après avoir effectué des travaux agricoles

Everest Beyanga est un volontaire local qui, en l'absence d'une intervention du gouvernement, s'est donné pour mission de documenter cette misère.

Il transporte une liasse de papiers dans une chemise bleue.

Il y a écrit des noms, des âges, des villages : chaque personne souffrant de cette maladie débilitante dans son sous-comté.

Sur une feuille séparée se trouve une liste de 30 personnes qui sont mortes depuis qu'il a commencé à faire sa tournée.

Il soupire de désespoir : "Personne ne rendait visite à ces gens. Tout le monde les évite parce que leurs blessures puent.

Je me suis dit : "C'est aussi mon village. Si la maladie est bien dans le sol, nous allons probablement tous l'attraper".

"Parfois, il suffit de passer les voir et de les saluer. Mais parfois, je ne veux même pas venir, parce que je n'ai même pas un paquet de sel à leur offrir."

Lors de notre dernier arrêt, la femme que nous sommes venus voir demande après trois personnes qu'elle connaissait et qui avaient la podoconiose.

Ils sont tous morts depuis sa dernière visite, lui dit M. Beyanga.

Elle n'avait pas entendu la nouvelle parce qu'elle n'était pas assez bien pour quitter sa maison et que personne n'était venu la voir.

Elle fronce les sourcils en réponse et boitille pour tailler ses bananiers à la machette.