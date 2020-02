Copyright de l’image Getty Images Image caption Larry Tesler, photographié au PC Forum en 1989, s'est efforcé de rendre les ordinateurs plus accessibles

Larry Tesler, une icône des débuts de l'informatique, est décédé à l'âge de 74 ans.

M. Tesler a commencé à travailler dans la Silicon Valley au début des années 1960, à une époque où les ordinateurs étaient inaccessibles à la grande majorité des gens.

C'est grâce à ses innovations - qui comprenaient les commandes "couper", "copier" et "coller" - que l'ordinateur personnel est devenu simple à apprendre et à utiliser.

Xerox, où M. Tesler a passé une partie de sa carrière, lui a rendu hommage.

L'inventeur de la commande "couper/copier/coller", "trouver et remplacer", et bien d'autres choses encore, était l'ancien chercheur de Xerox, Larry Tesler", a tweeté la société. "Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires."

Lire aussi :

M. Tesler est né dans le Bronx, à New York, en 1945, et a étudié à l'université de Stanford en Californie.

Après avoir obtenu son diplôme, il s'est spécialisé dans la conception d'interfaces utilisateur, c'est-à-dire dans la conception de systèmes informatiques plus conviviaux.

Il a travaillé pour un certain nombre de grandes entreprises technologiques au cours de sa longue carrière. Il a commencé au centre de recherche Xerox Palo Alto (Parc), avant que Steve Jobs ne le débauche pour Apple, où il a passé 17 ans et est devenu chef de la recherche scientifique.

Après avoir quitté Apple, il a créé une start-up dans le domaine de l'éducation et a travaillé pendant de brèves périodes chez Amazon et Yahoo.

Vous pourriez être intéressé aussi par :

En 2012, il a parlé de la Silicon Valley à la BBC : "Il y a presque un rite de passage - après avoir gagné un peu d'argent, on ne se contente pas de prendre sa retraite, on passe son temps à financer d'autres entreprises."

"Il y a une très forte excitation à partager ce que vous avez appris avec la prochaine génération".

Une vision de la contre-culture

L'innovation la plus célèbre de M. Tesler, la commande couper-coller, serait basée sur l'ancienne méthode d'édition selon laquelle les gens coupaient physiquement des portions de texte imprimé et les collaient ailleurs.

La commande a été incorporée dans le logiciel d'Apple sur l'ordinateur Lisa en 1983, et dans le Macintosh original qui est sorti l'année suivante.

Copyright de l’image Getty Images Image caption M. Tesler, photographié en 1991, était un adversaire déclaré des "modes" informatiques

L'une des convictions les plus fermes de M. Tesler était que les systèmes informatiques devraient cesser d'utiliser les "modes", qui étaient courants dans la conception des logiciels à l'époque.

Les modes permettent aux utilisateurs de passer d'une fonction à l'autre sur les logiciels et les applications, mais ils rendent les ordinateurs à la fois longs et compliqués.

Cette conviction était si forte que le site web de M. Tesler s'appelait "nomodes.com", son identifiant Twitter "@nomodes" et même la plaque d'immatriculation de sa voiture "No Modes".

Le musée d'histoire de l'informatique de la Silicon Valley a déclaré que M. Tesler "combinait la formation en informatique avec une vision de la contre-culture selon laquelle les ordinateurs devraient être accessibles à tout le monde".