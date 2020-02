La BBC est à la recherche d'une étoile montante du journalisme africain pour le prix Komla Dumor de BBC World News, qui en est à sa sixième année.

Les journalistes de toute l'Afrique sont invités à candidater pour ce prix, qui vise à découvrir et à promouvoir les nouveaux talents du continent.

Le lauréat passera trois mois au siège de la BBC à Londres où il acquerra plus de compétences et d'expérience.

Les candidatures seront closes le 16 mars 2020 à 23h59 GMT.

A lire aussi

La BBC lance le Prix Komla Dumor 2019

Waihiga Mwaura prix Komla Dumor 2018

Prix Komla Dumor : dénicher les stars du journalisme africain

Le prix a été créé pour honorer Komla Dumor, un radiodiffuseur ghanéen exceptionnel et présentateur de BBC World News, qui est décédé subitement à l'âge de 41 ans en 2014.

Cette année, le prix est lancé depuis la ville sud-africaine de Johannesburg.

Il sera décerné à une personne exceptionnelle vivant et travaillant en Afrique, qui combine de solides compétences en journalisme, un flair à l'antenne et un talent exceptionnel pour produire des reportages et productions africaines avec l'ambition et le potentiel de devenir une icône du journalisme de demain.

En plus de passer du temps avec la BBC à Londres, le gagnant aura également l'occasion de se rendre en Afrique pour réaliser des productions - et les partager à travers le continent et le monde.

Anciens lauréats :

2015 : Nancy Kacungira, de l'Ouganda

2016 : Didi Akinyelure du Nigeria

2017 : Amina Yuguda du Nigeria

2018 : Waihiga Mwaura du Kenya

2019 : Solomon Serwanjja de l'Ouganda

Le gagnant de l'année dernière, Solomon Serwanjja, a réalisé un reportage depuis la capitale kenyane, Nairobi, sur les personnes qui se battent pour améliorer la qualité de l'air dans la ville.

"Gagner ce prix a beaucoup compté pour moi, tant sur le plan professionnel que personnel", a-t-il déclaré.

"Pouvoir travailler parmi les pairs de Komla, pouvoir changer le récit sur l'Afrique sur une plateforme mondiale en racontant les histoires du continent sous un angle différent, est un grand honneur".

Lire aussi:

Les défis de la presse en Gambie

'J'étais la seule femme journaliste dans ma ville'

L'homme qui s'est enrichi grâce aux données, des années avant Google

Serwanjja participera à un événement de lancement du prix 2020 à Johannesburg et animera une émission de débat pour la radio Focus on Africa sur BBC World Service.

Le débat portera sur l'avenir de la puissance africaine et sur la question de savoir si elle peut alimenter ses économies en croissance sans accélérer le changement climatique.

Dans le cadre de ce lancement, BBC News visitera également les principales universités sud-africaines, notamment l'Université du Nord-Ouest à Mafikeng, l'Université du Cap dans la province du Cap-Ouest, ainsi que l'Université de Pretoria et l'Université de Johannesburg à Gauteng.

Ces visites ont pour but de faire découvrir aux journalistes en herbe le travail de Komla Dumor et de les inciter à s'efforcer de se porter un jour candidats à ce prix important.

Lire aussi:

L'importance de contrer les 'Fake news' en Afrique

Assassinat d'Ahmed Hussein-Suale : vie et mort d'un journaliste

Le directeur du BBC World Service Group, Jamie Angus, a déclaré "Je suis incroyablement fier de tous les journalistes qui ont reçu le prix Komla Dumor de BBC World News, car chacun d'entre eux poursuit l'héritage de Komla en contextualisant les histoires africaines pour un public mondial.

"Chaque année, je me réjouis d'accueillir le prochain lauréat, d'entendre ses idées sur le continent et de partager avec lui les valeurs clés de confiance et d'impartialité qui sont synonymes de la BBC - des principes qui sont vitaux pour la démocratie mondiale.

A écouter aussi: