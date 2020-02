Ebola en nette régression en RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aucun nouveau cas de malade d'Ebola n'a été signalé ces derniers temps dans les zones touchées par l'épidémie en RDC

Les responsables de la santé de la ville de Beni, dans l'est du pays, affirment qu'aucun cas n'a été signalé au cours des huit derniers jours.

Steve Ahuka, qui dirige l'équipe de lutte contre le virus Ebola, a déclaré qu'aucun cas n'avait été signalé dans les zones de lutte contre l'épidémie et dans les environs.

Cependant, malgré les progrès actuels, l'Est du Congo n'a pas encore été déclaré exempt d'Ebola, car il faut attendre 42 jours sans qu'un seul cas ne soit signalé.

Le professeur Ahuka fait allusion au succès de l'engagement communautaire, au déploiement du nouveau vaccin, au diagnostic précoce ainsi qu'au traitement.

En août 2018, une épidémie d'Ebola a été signalée dans l'est de la RDC, faisant plus de 2 000 morts, plus de 3 000 cas ont été signalés et 1 167 autres ont survécu au virus.