Les traducteurs automatiques peuvent-ils battre les humains en traduction ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Fromage de chèvre ou crottin de chèvre? Ne demandez pas à Google

Mettez « crottin de chèvre » dans Google Translate, et on vous dira que cela signifie de la bouse de chèvre.

Donc, s'il apparaissait sur un menu, vous pourriez laisser passer. Hélas, vous écarteriez un délicieux fromage à base de lait de chèvre qui est souvent servi en entrée en France.

De tels malentendus expliquent pourquoi Google admet que son outil gratuit, utilisé par environ 500 millions de personnes, n'est pas destiné à remplacer les traducteurs humains.

Les touristes peuvent accepter quelques confusions car la technologie est bon marché et pratique. Mais lorsque les enjeux sont plus importants, peut-être dans les affaires, le droit ou la médecine, ces services sont souvent insuffisants.

"L'utilisation de Google Translate peut entraîner de graves erreurs, en particulier lorsque les mots ont plusieurs significations, ce qui est souvent le cas dans des domaines tels que le droit ou l'ingénierie", explique Samantha Langley, une ancienne avocate qui est maintenant une avocate francophone agréée par le tribunal. Traductrice juridique anglaise basée à Méribel, France.

Cela ne veut pas dire que les traducteurs professionnels n'utilisent pas d'outils de traduction assistée par ordinateur (TAO). Des applications plus sophistiquées peuvent les aider à vite évacuer la lourde tâche des traductions répétitives.

Les TAO sont même utilisés de nos jours dans le cadre des études en langues modernes. Alors, à quel point sont-ils efficaces?

Lire aussi :

L'un des nouveaux outils les plus populaires est l'écouteur de traduction. Habituellement jumelés à une application pour Smartphone, ils collectionnent les langues étrangères parlées et les traduisent pour l'utilisateur.

"Il a fallu des décennies de recherche pour créer un cadre d'algorithmes conçu pour reconnaître les modèles de la même manière que le cerveau humain - un réseau de neurones", explique Andrew Ochoa, directeur général de la start-up américaine Waverly Labs, qui produit des écouteurs de traduction.

"Combiner cela avec la technologie de reconnaissance vocale nous a permis de faire un énorme bond en avant en terme de précision." Rajoute-t-il.

Il ne fait aucun doute que les outils de TAO ont éliminé une partie du travail difficile des traductions de texte comme les manuels d'instructions ou les questionnaires, explique Paola Grassi, basée à Milan, traductrice professionnelle pour Wordbank, une agence mondiale de marketing et de traduction.

"Le contenu de l'enquête est parmi les plus répétitifs et un bon outil de TAO peut accélérer considérablement le processus", dit-elle.

Copyright de l’image ROBYN BECK Image caption Les écouteurs peuvent fournir une traduction instantanée

Pour les réunions et les conférences, les traducteurs portables comme Waverly sont sans aucun doute populaires. Mais même cette technologie de nouvelle génération, qui combine des réseaux de neurones de reconnaissance vocale et des moteurs de traduction basés sur Internet, a ses limites.

Les utilisateurs doivent attendre au moins quelques secondes pour qu'une phrase soit traduite, ou plus si la connexion Internet est mauvaise.

Et les ordinateurs n'ont toujours pas la subtilité de la communication humaine.

«La technologie de traduction est sans aucun doute un outil utile pour certains contenus tels que les manuels», explique Zoey Cooper, directeur de la marque et du contenu chez Wordbank.

"Mais si vous voulez créer une relation avec le lecteur, vous avez besoin d'un traducteur humain pour le rendre naturel et capturer le sentiment, ce qui implique souvent de restructurer complètement une phrase."

«Je crois que les outils de TAO entravent la créativité», explique Antonio Navarro Gosálvez, traducteur anglais-espagnol basé à Alicante, en Espagne.

Copyright de l’image GOOSEBERRY CREATIVE Image caption Le traducteur Antonio Navarro Gosálvez estime que les outils informatiques «entravent la créativité»

"Si l'outil vous montre une correspondance de traduction partielle, je trouve qu'il est en fait plus difficile de supprimer une partie de la phrase et de la reconstruire que de simplement créer quelque chose à partir de zéro."

M. Ochoa pense que ce problème pourrait être résolu dans les 10 prochaines années.

"Quand il s'agit d'exprimer des émotions et des intonations, nous avons besoin d'une analyse des sentiments, qui n'existe pas encore mais pourrait bien l'être dans dix ans", dit-il.

Les compétences en langues étrangères sont toujours en demande sur le marché du travail.

Au Royaume-Uni, environ 15% des emplois publiés sur le site de recrutement Reed demandent une langue étrangère.

Une nouvelle recherche de l'American Council on the « Teaching of Foreign Languages » (Enseignement des langues étrangères) montre que 75% des entreprises manufacturières ont besoin d'employés aux compétences linguistiques diverses.

Pourtant, les langues étrangères sont tombées en disgrâce dans les écoles britanniques.

Une analyse récente de la BBC a révélé une baisse de jusqu'à 50% de l'apprentissage des langues étrangères dans les écoles secondaires depuis 2013.

Le ministère britannique de l'Éducation prend des mesures pour interrompre ce déclin.

"Nous nous engageons à faire en sorte qu'un plus grand nombre d'élèves étudient les langues, c'est pourquoi il est désormais obligatoire dans le programme national pour tous les enfants de la 3ème à la 9ème année", a-t-il déclaré.

Pour Mme Cooper parler, au moins, une langue étrangère, reste une compétence précieuse.

"Il existe encore de nombreuses opportunités pour les diplômés en langues, à la fois en traduction spécialisée et en marketing mondial", a-t-elle déclaré.

Copyright de l’image Tony Bock Image caption Apprendre une langue étrangère reste le meilleur moyen de connaître un pays

Et même si vous n'utilisez pas votre langue de manière professionnelle, elle présente d'autres avantages.

"Comment pouvez-vous connaître un pays et embrasser la culture si vous ne parlez pas la langue?" dit Mme Cooper.

"Même avec les applications activées par la voix disponibles, vous allez toujours passer à côté de quelque chose."