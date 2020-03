Courrier d'Afrique : la communauté arménienne oublié d'Ethiopie

Copyright de l’image Getty Images

Dans notre série, Courrier de journalistes africains, Ismail Einashe fait un voyage en Ethiopie pour découvrir une communauté oubliée.

Ma recherche des derniers Arméniens d'Éthiopie a commencé à Piassa, le centre commercial animé de la vieille partie de la capitale, Addis-Abeba.

Lors de mes précédentes visites dans la ville, j'avais toujours été intrigué par les bribes d'information que j'avais entendues sur la communauté et son histoire.

Il existait depuis longtemps un lien entre l'Éthiopie et l'Arménie par le biais de l'Église orthodoxe.

Mais cela s'est développé au-delà des prêtres, pour faire venir ici des diplomates et des commerçants.

Au XIXe siècle, une poignée d'Arméniens ont joué un rôle essentiel à la cour de l'empereur Ménélik II.

Et plus tard, au début du 20ème siècle, une communauté s'est installée et a eu un impact économique et culturel dans le pays.

Par un après-midi, je me suis tenu devant les portes de l'exquise église apostolique arménienne St George, construite dans les années 1930.

Elle semblait fermée, mais j'ai crié "selam" - "bonjour" en amharique.

Un agent de sécurité âgé à l'air confus est sorti et après que je lui ai expliqué que je voulais jeter un coup d'œil, il est allé chercher Simon, le gardien arménien-éthiopien.

Cet homme calme et digne est sorti et m'a dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de visiteurs.

L'influence d'Hailé Sélassié

L'église est rarement ouverte, car il n'y a pas de prêtre de nos jours, et la communauté, qui ne compte pas plus de 100 personnes, est surtout composée de personnes âgées.

À l'intérieur de l'église, l'autel est orné et des tapis persans rouges recouvrent le sol.

C'est le cœur de la communauté qui a commencé à se développer sous le règne d'Hailé Sélassié qui, en tant que Ras Tafari, est devenu prince régent d'Éthiopie en 1916 et empereur de 1930 à 1974.

Sous sa direction, l'Éthiopie a commencé à se moderniser rapidement et les courtisans, hommes d'affaires et commerçants arméniens ont joué un rôle important dans cette transition.

En 1924, Ras Tafari a visité le monastère arménien de Jérusalem, où il a rencontré un groupe de 40 enfants qui avaient été rendus orphelins par le massacre des Arméniens par les Turcs ottomans pendant la première guerre mondiale.

Ému par leur sort, il a demandé au Patriarcat arménien de Jérusalem s'il pouvait les emmener en Éthiopie et s'occuper d'eux là-bas.

Les 40 orphelins, ou arba lijoch en amharique, ont tous été formés à la musique et ont ensuite formé la fanfare impériale d'Éthiopie.

Ils étaient dirigés par un Arménien, Kevork Nalbandian, qui a composé l'hymne impérial.

La communauté a atteint son apogée dans les années 1960, lorsqu'elle comptait 1 200 membres.

Malgré leur petit nombre, ils ont joué un rôle crucial dans l'entrée de l'Éthiopie dans le monde moderne, en aidant à développer le style de jazz typiquement éthiopien, en travaillant comme tailleurs, médecins, hommes d'affaires et en servant à la cour impériale.

La chute de l'empereur

Mais comme la communauté arménienne était liée à l'histoire impériale du pays, une fois l'empereur tombé, la communauté a décliné.

Haïlé Sélassié a été renversé en 1974 par la junte marxiste de Derg, qui a ensuite saisi des entreprises et des biens, y compris ceux des Arméniens.

Leur nombre a chuté alors que beaucoup ont fui vers l'Amérique du Nord et l'Europe.

Mais quelques-uns sont restés et certains se sont mariés au sein de la communauté locale, créant ainsi un mélange unique de cultures arméniennes et éthiopiennes.

On peut encore les voir à l'église pour des célébrations religieuses spéciales.

Mais il y a aussi le club social arménien, qui possède un restaurant qui rappelle aux visiteurs le goût typique des saveurs faites maison.

Simon, le concierge de l'église, m'a dit que je devais y aller.

Une nourriture délicieuse

C'était un mardi soir et, à part mon amie et moi, il y avait un groupe de trois femmes arméniennes-éthiopiennes qui étaient ravies de voir des étrangers dans le restaurant.

Elles ont admis que la communauté n'était plus ce qu'elle était. Mais le club social est resté comme un moyen de la maintenir en vie.

Ce soir-là, alors que j'ai dégusté de délicieux et somptueux kebabs börek et lyulya, j'ai eu l'impression de goûter à l'histoire des Arméniens en Éthiopie.