Alors qu'un rapport des Nations Unies condamne le mauvais état des logements au Nigeria, Mayeni Jones, journaliste à la BBC, visite une communauté précaire dans la capitale économique, Lagos.

De haut, le quartier d'Oko-Agbon, dans le tristement célèbre bidonville flottant de Makoko, a un aspect presque pittoresque.

De petites cabanes en bois sur pilotis se dressent au-dessus de l'eau sombre.

Les habitants passent de l'une à l'autre sur des canoës. Certains étrangers l'ont décrit avec fantaisie comme la Venise de l'Afrique.

Cependant, si vous vous approchez, le tableau est différent.

L'eau est pleine de déchets ménagers, notamment d'aiguilles et d'excréments humains. Il y a une odeur étouffante de poisson pourri pollue l'air.

A lire aussi

Les médias du Nigeria et les fake news

‘Le Nigeria a besoin de 100 000 soldats supplémentaires pour vaincre Boko Haram’

‘Les millions’ d’Abacha retournent au Nigeria

Des centaines de personnes vivent ici dans des quartiers très proches et il y a peu d'intimité.

Pourtant, malgré ces conditions, cet endroit a été un refuge pour certains.

Le pêcheur Dosu Francis s'est installé ici il y a trois ans, après avoir été expulsé d'Otodo Gbame, une autre communauté riveraine située à environ 25 km de là.

Il dort, avec sa femme et l'un de ses fils, dans un petit hangar qui sert à fumer le poisson. La cabane appartient à l'un de ses frères et ne devait être qu'un abri temporaire, mais trois ans plus tard, il n'a toujours pas pu trouver un autre endroit où vivre.

Image caption Dosu Francis vit à Oko-Agbon avec sa femme et l'un de ses fils

Envoyer mes enfants au loin

"Depuis notre expulsion, je n'ai pas du tout eu la vie facile", dit M. Francis d'une voix douce.

"J'ai trois enfants en âge d'aller à l'école, mais je ne peux pas payer leurs frais de scolarité et je n'ai pas les moyens de les nourrir, alors j'ai dû en envoyer deux à ma première fille qui est mariée".

"Un seul de mes fils vit ici avec moi."

Tout en me montrant la cabane, une structure modeste faite de quelques planches de bois et de bâche plastique pour un toit, il m'explique qu'ils y fument encore du poisson pendant la journée.

La nuit, il déblaie le sol accidenté autant qu'il le peut afin de dormir.

Je remarque des trous dans le toit et je demande ce qu'ils font pendant la saison des pluies.

"Nous bouchons les trous avec des sacs en plastique", répond-il.

M. Francis dit que lui et d'autres habitants d'Otodo Gbame ont été violemment expulsés en 2017 après qu'une communauté voisine, qui voulait leurs terres, ait envoyé la police les mettre à la porte.

"Ils ont commencé à nous déplacer petit à petit. Nous pensions pouvoir conclure un accord avec la police mais ils n'étaient pas d'accord et un jour, ils sont venus et ont chassé tout le monde".

Je demande s'il a déjà reçu une compensation depuis son expulsion.

"On ne nous a rien donné", explique-t-il, "personne ne nous a donné d'argent, personne ne nous a donné de maison, on ne nous a rien donné, on nous a juste dit de partir".

Image caption L'ancien domicile de Dosu Francis à Otodo Gbame a été rasé lors d'expulsions il y a trois ans

L'histoire de M. Francis est loin d'être unique. Des millions de personnes ont été expulsées des bidonvilles du pays au cours des 20 dernières années, souvent avec un préavis très court et sans qu'on leur propose de solution de relogement.

Selon Amnesty International, entre 2000 et 2009, les autorités nigérianes ont expulsé de force plus de deux millions de personnes.

Plusieurs expulsions forcées très médiatisées ont eu lieu dans le seul État de Lagos.

En février 2013, les autorités de l'État ont expulsé au moins 9 000 personnes de Badia East, dans le centre de Lagos, pour faire place à un projet de construction de bâtiments publics.

En septembre 2015, 10 000 autres personnes ont été expulsées de la région.

Et au début de cette année, on estime que 10 000 personnes ont eu une heure pour faire leurs bagages avant d'être priées de quitter la communauté de Tarkwa Bay, en bord de mer, une destination populaire pour les Lagosiens le week-end.

Malgré une certaine indignation publique sur les médias sociaux, beaucoup de leurs maisons ont été rapidement démolies par la marine.

Fin janvier, j'ai rencontré certains d'entre eux devant le tribunal de grande instance d'Ikoyi, où ils étaient venus pour obtenir une injonction d'arrêter les travaux de démolition.

Ils ont dit que leur village avait été détruit pour faire place à un développement privilégiant l'agréable et le luxe :

"Nous pensons que c'est pour le bénéfice économique de quelques poches", m'a dit un ancien résident.

"Historiquement, d'autres sites où les habitants ont été expulsés ont été transformés en propriétés et domaines privés."

Les autorités nient ce fait, affirmant qu'elles ont expulsé la communauté qui s'y trouvait parce que certains de ses membres exploitaient illégalement des oléoducs.

Mais quand je me suis rendu à Tarkwa Bay pour le découvrir par moi-même, des membres de la marine et des hommes armés en tenue militaire m'ont demandé de partir.

Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à cacher, mais que nous devions suivre les voies appropriées et revenir pour une visite supervisée.

Il est facile de comprendre pourquoi les habitants peuvent être soupçonneux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les habitants de Tarkwa Bay sont allés au tribunal en février pour tenter de contester les expulsions

Après que l'ancien quartier de M. Francis, Otodo Gbame, ait été nettoyé il y a trois ans, des appartements de luxe ont commencé à apparaître dans le quartier.

Mais beaucoup disent que ces projets sont souvent trop chers pour la majorité, et ont tendance à rester vides.

"Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a des immeubles vides à Lagos, alors que des milliers de personnes dorment dans la rue, sans accès à un logement adéquat", déclare Dr Muyiwa Agunbiade, professeur d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'université de Lagos.

"Au Nigeria, nous n'avons pas encore atteint le stade [de la fourniture de logements sociaux]. Et surtout, je ne pense pas que le gouvernement ait les ressources nécessaires pour s'en occuper".

Image caption Makoko est surplombée par l'un des ponts qui transportent les gens vers la banlieue chic des îles de Lagos

Il pense qu'une solution viable serait d'officialiser la propriété des terres. Sans cela, les personnes qui vivent dans des quartiers informels peuvent toujours être déplacées, dit-il.

"Mais si le gouvernement fait les choses correctement, et si vous avez un bon système d'enregistrement des terres, où les gens ont des titres de propriété sur leurs terres, alors les résidents se sentiront suffisamment en sécurité pour construire des logements de bonne qualité et vous n'aurez pas besoin de les expulser".

En attendant, les expulsions forcées continuent de se produire, laissant de nombreuses personnes comme M. Francis et sa famille dans l'incertitude.

Coincés dans leur remise, avec l'odeur du poisson fumé partout et aucune garantie qu'ils ne seront pas expulsés à nouveau.

A regarder aussi: