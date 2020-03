Un milliard d'Android menacés de piratage

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreux anciens appareils Android ne reçoivent plus les mises à jour de sécurité, ce qui les expose à des risques

Plus d'un milliard d'appareils Android risquent d'être piratés parce qu'ils ne sont plus protégés par les mises à jour de sécurité, a suggéré l'ssociation de consommateur WHICH.

Cette vulnérabilité pourrait exposer les utilisateurs du monde entier au risque de vol de données, de demandes de rançon et d'autres attaques de logiciels malveillants.

Toute personne utilisant un téléphone Android sorti en 2012 ou avant devrait être particulièrement inquiète, a-t-elle déclaré.

La réponse de Google ne l'a pas rassurée.

Et le géant de la technologie n'a pas répondu aux demandes de réactions de la BBC.

Les propres données de Google suggèrent que 42,1% des utilisateurs d'Android dans le monde sont sur la version 6.0 de son système d'exploitation ou en dessous.

Selon le bulletin de sécurité d'Android, aucun correctif de sécurité n'a été publié pour le système Android en 2019 pour les versions inférieures à 7.0.

En extrapolant ces données, l'association a conclu que deux utilisateurs d'Android sur cinq dans le monde ne recevaient plus de mises à jour de sécurité.

Comment vérifier si votre téléphone est vulnérable et que faire ?

Copyright de l’image Samsung Image caption Le Samsung Galaxy S6 est sorti en novembre 2015