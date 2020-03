unevraiefemmeafricaine, le hashtag qui s'attaque aux stéréotypes sexistes

Copyright de l’image Binetou Mariam Traoré Image caption La journaliste et activiste Binetou Mariam Traoré à l'initiative du #UneVraieFemmeAfricaine

Dès son lancement les témoignage et exemples affluent. Ici, on raconte avec dérision des situations vécues au quotidien par femmes , en les caricaturant quelques fois. et ça marche.

«#UneVraieFemmeAfricaine doit mettre tout son cœur, toute son âme et toute son énergie à rendre son mari heureux....tout en acceptant que les hommes soient polygames par nature."

"Si elle n'a pas d'enfant au bout d'un an de mariage, une #UneVraieFemmeAfricaine consacrera l'essentiel de son temps et de son argent à consulter médecins, prêtresses et tradipraticiens pour trouver solution. Parce qu'il est impensable pour elle et pour la société que le problème vienne de son mari."

"Une #VraieFemmeAfricaine ne répond pas quand son copain/ mari parle".

A lire aussi:

Le sarcasme et parfois l'humour sur lequel repose cette campagne a pour but d'interpeller l'opinion sur les abus que subissent les femmes au nom des coutumes et des traditions dans différentes sociétés africaines.

Tout part d'un premier post sur twitter sur lequel la journaliste et activiste Mariam Bintou Traoré se demande s'il faut que la femme noire enfante dans la douleur pour être reconnue comme telle.

L'activiste raconte en être venu à cette question après avoir regardé sur une chaine de télévision ivoirienne "une émission où il se disait que, pour être "une vraie femme africaine", il ne fallait pas accoucher par césarienne ou avec l'aide d'une péridurale".

Pour Mariam Bintou Traoré #UneVraieFemmeAfricaine est un cri de ralliement pour s'ériger contre l'utilisation de l'africanité aux fins de museler les femmes sur le continent.

Le hashtag ratisse large

Des inégalités salariales, à l'accès à la santé en passant par les problèmes qu'elles rencontrent dans les ménages, les internautes africaines et de la diaspora se sont lâchées.

Les afro-féministes l'ont repris à leur compte qui pour fustiger le patriarcat, qui pour s'insurger contre les violences basées sur le genre.

Apparu à quelques jours de la célébration de la journée internationale de la femme, le hashtag est très vite devenue virale, et son auteur n'en revient toujours pas.

''Je pense que c'est le coté ironique qui a le plus pesé ….et ça montre que les femmes africaines veulent parler, elles veulent que les choses changent''.

A lire aussi:

Copyright de l’image Binetou Mariam Traoré Image caption L'activiste ivoirienne Binetou Mariam Traoré présente le hashtag #UneVraieFemmeAfricaine

A travers cette campagne, la jeune ivoirienne espère aussi rallier les afro féministes et toutes les personnes qui luttent pour plus d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes sur le continent.

''Je suis féministe depuis 8 ans et je n'avais que des modèles occidentales. J'ai donc crée une page qui s'appelle matrimoines africaines qui met en avant les afro héroïnes'' explique t elle .

Finalement la campagne #UneVraieFemmeAfricaine est un succès, du moins pour l'activiste qui se dit satisfaite car ayant atteint son but qui était de susciter la conversation et qu'il y a un vrai débat sur les conditions de vie et le statut des femmes dans les sociétés africaines.

''Les femmes africaines ne sont pas assez visibles dans les livres d'histoires. Savez-vous que les amazones du Dahomey ont été fondé par la reine Tassi Hangbé, mais peu de livre d'histoire la mentionnent".

Pour Binetou Mariam Traoré sa campagne ''a permis à beaucoup de femmes de se dire ah celle-là vit la même chose que moi. On peut se regrouper, on peut faire avancer les choses.''