Dans le monde, moins de 3 % des chercheurs sont africains. Et les femmes représentent seulement 30 % des scientifiques.Pour tenter de changer cette situation, L'Oréal et l'Unesco organisent des rencontres entre femmes travaillant dans le domaine des sciences et des jeunes filles passionnées de mathématiques, d'informatique et d'autres filières scientifiques.

"Réussir en science, c'est normal pour une femme !" "Il faut stopper les stéréotypes". Ce sont là quelques phrases encourageantes que les aînées disent à la nouvelle génération.

Un reportage d'Alassane Dia "

