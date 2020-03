Copyright de l’image Getty Images

La République démocratique du Congo vient de confirmer son premier cas de coronavirus.

Il s'agit du onzième pays africain à enregistrer des cas de Covid-19.

Le patient est un Congolais de cinquante-deux ans résidant en France, entré dans le pays dimanche.

Le patient présentait des symptômes à son arrivée, et a été immédiatement isolé grâce à des analyses cliniques.

Il est maintenant soigné dans un ancien centre Ebola à l'est de Kinshasa - réaménagé pour traiter le Covid-19.

Le ministère congolais de la santé tente maintenant de retrouver tous ceux avec qui il a voyagé et de les mettre en quarantaine - une tentative pour arrêter la propagation du virus.

Le ministre a appelé la population à rester calme et à se laver les mains plus souvent possible.

Les quatre principaux aéroports de la RDC ont renforcé la surveillance des voyageurs ayant des températures élevées - une pratique déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola.La maladie - qui a débuté en Chine - a jusqu'à présent tué plus de 3 800 personnes.

