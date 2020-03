La Formule E souhaite étendre ses activités en Afrique

Copyright de l’image BBC Sport Image caption Marrakech a organisé la course annuelle de l'E-Prix africain le 29 février

La Formule E, série de sport automobile électrique, cherche à étendre ses activités en Afrique, a déclaré à la BBC le fondateur de ce sport, Alejandro Agag.

La série ne compte actuellement qu'une seule course en Afrique - la course de Marrakech au Maroc accueillant l'une des 14 manches de la saison - mais il pourrait y en avoir deux dans les prochains "12 à 24 mois".

Le championnat n'a pas présenté de pilote africain depuis ses débuts en 2014, mais il est également prévu de changer cela.

"Le Cap est l'un des sites pour lequel nous avons des discussions", a déclaré M. Agag à BBC Sport Africa.

"Nous avons des gens là-bas qui travaillent pour voir si nous pouvons y arriver. Il y a un emplacement idéal autour du stade de football, ce serait donc l'une des options que nous envisageons" a-t-il expliqué.

Marrakech par contre organise une course depuis 2016.

"L'Afrique est un continent clé où la croissance se produit et va se produire", a déclaré Allan McNish, le directeur de l'équipe Audi Sport.

"Pour le moment, Marrakech est notre maison en Afrique mais nous recherchons activement d'autres villes, ce qui ne veut pas dire que nous allons arrêter de faire Marrakech" a rassuré Allan McNish.

"Nous pourrions faire deux villes en Afrique - et c'est une priorité pour nous. Je pense que dans les 12 à 24 prochains mois, vous allez assister à beaucoup plus de courses sur le continent" a-t-il expliqué.

A la recherche du pilote africain

Alors que la Formule E cherche à augmenter le nombre de courses en Afrique, les responsables affirment également qu'ils "cherchent activement" à trouver le premier pilote africain de la série.

Aucune des 12 équipes qui sont en compétition cette année et disposant de deux pilotes chacune ne compte un pilote africain. Elles n'en ont pas eu dans le passé non plus.

"Je pense qu'avoir un héros local sur la piste est très important pour attirer les fans et pour avoir vraiment un lien avec les fans", a ajouté l'Espagnol Agag.

"Nous aurons donc besoin de pilotes africains bons et compétitifs".

Le Sud-Africain Kelvin van der Linder est un pilote qui rêve de participer à la Formule E.

Le 1er mars, à Marrakech, le jeune homme de 23 ans a participé à l'essai de la Formule E pour débutants, qui a eu lieu le lendemain du E-Prix.

Ce test est une introduction aux voitures de Formule E pour les pilotes qui n'ont jamais participé à un E-Prix et qui ne détiennent pas de licence pour ce sport.

"Le rêve pour moi est d'atteindre le haut niveau du sport automobile et pour l'instant, c'est la Formule 1 ou la Formule E", a déclaré M. Van der Linder à BBC Sport Africa.

"Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont cette chance, surtout à un haut niveau comme la Formule E. "

"Ce que j'essaie de faire, c'est d'en être le visage et de montrer que c'est possible parce qu'en tant que continent, et surtout en tant que pays d'Afrique du Sud, nous sommes généralement sous-estimés - nous avons beaucoup de talent mais nous n'avons tout simplement pas la possibilité de le montrer".

L'Afrique du Sud est le pays qui a fourni le dernier pilote africain en Formule 1, avec Jody Scheckter - qui a quitté le sport en 1980 - ayant remporté le titre lui-même en 1979.

La dernière course de Formule 1 en Afrique a également eu lieu en Afrique du Sud.

Le circuit de Kyalami avait accueilli le Grand Prix de 1993.

Kyalami situé au nord de Johannesburg, accueillera un festival de Formule 1 à la fin du mois.

Le pilote actuel de F1 Valtteri Bottas et le dauphin de 2001 David Coulthard sillonneront les rues de Sandton dans une exhibition.

"La Formule 1 est très attachée au marché africain et à l'Afrique du Sud - et on met tout en œuvre pour tenter de ramener la F1 sur le continent et en Afrique du Sud", a déclaré Warren Scheckter, le PDG du Grand Prix d'Afrique du Sud.

"Ce festival de la F1 s'inscrit donc dans le cadre de ces efforts. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour assurer le retour de la F1 en Afrique du Sud du point de vue de la course, mais le festival de la F1 pose les bases nécessaires" a ajouté Scheckter, qui est le neveu de Jody.