Copyright de l’image AFP Image caption L'hôpital Fann où les malades sont traités

Le ministère de la santé du Sénégal a confirmé que cinq autres personnes dans le pays ont été testées positives au coronavirus.

Toutes avaient été en contact avec un patient existant qui avait voyagé d'Italie vers son domicile avant d'être testé positif cette semaine.Certains des patients nouvellement infectés seraient des parents de cet homme - un sénégalais qui a été diagnostiqué mercredi.Cela porte à 10 le nombre total de cas de coronavirus dans le pays.Deux d'entre eux ont contracté le virus mais y ont survécu, indique le ministère de la santé, tandis que les huit autres "sont toujours sous traitement" .

L'Italie est de très loin le pays le plus touché par le coronavirus Covid-19 en Europe et le deuxième au monde, avec plus de 1000 morts et près de 15 000 cas positifs.