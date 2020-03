Coronavirus: Jack Ma vole au secours de l'Afrique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Jack Ma est la personne la plus riche d'Asie.

Le milliardaire chinois et fondateur d'Alibaba, Jack Ma, s'est engagé à faire don de 20 000 kits de diagnostics, 100 000 masques, et 1000 combinaisons protectrices à chaque Etat africains pour aider à combattre la pandémie du coronavirus.

Jack Ma est la personne la plus riche d'Asie.

Au début du mois, il a envoyé des équipements médicaux aux Etats-Unis et s'est engagé à distribuer deux millions de masques protectrices en Europe.

"Les équipements destinés aux pays africains seront livrés à l'Ethiopie et le Premier ministre Abiy Ahmed sera chargé de superviser la distribution", a -t-il expliqué.

"En tant que membres de la communauté mondiale, il sera irresponsable de notre part de nous asseoir sur la barrière, de paniquer, d'ignorer les faits ou de ne pas agir. Nous devons agir maintenant", a déclaré M. Mah.

M. Abiy a confirmé l'information dans une série de tweet et a parlé de sa grande reconnaissance vis-à-vis de M. Ma.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Jack Ma en compagnie de Abiy Ahmed

M. Ma a déclaré que sa Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba fourniraient également du matériel en ligne pour le traitement clinique des coronavirus aux institutions médicales du continent.

On a constaté une forte augmentation des cas de coronavirus en Afrique ces derniers jours, bien qu'ils soient encore moins nombreux que sur la plupart des autres continents.

Des mesures strictes ont été ordonnées -notamment des restrictions de voyage et la fermeture d'écoles.

On craint que les systèmes de santé faibles du continent ne soient pas en mesure de faire face à une importante épidémie et que les gouvernements ne disposent pas des ressources financières et logistiques nécessaires pour faire face au virus.