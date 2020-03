L'Afrique face au défi du coronavirus

Copyright de l’image AFP

L'épidémie de coronavirus n'est plus une menace pour l'Afrique, c'est maintenant une réalité car de plus en plus de pays du continent ont confirmé des cas.

L'Afrique de l'Est est la dernière région à confirmer des infections.

Le Soudan a confirmé la mort d'un homme de 50 ans, tandis que l'Éthiopie indique qu'un Japonais qui s'est récemment rendu dans le pays a été testé positif au Covid-19.

Vendredi, une Kenyane, qui a voyagé des États-Unis via Londres testé positif au coronavirus. Ce premier cas avait déclenché la panique à Nairobi.

Des photos et des vidéos diffusées sur les médias sociaux montraient des consommateurs remplissant des paniers avec du désinfectant pour les mains, du savon et de la nourriture.

"Chaque pays peut encore changer le cours de cette pandémie en renforçant sa préparation ou sa réponse aux situations d'urgence", a déclaré Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

L'organisation intergouvernementale indique qu'elle est passée du mode "préparation" au mode "réponse" sur le continent.

Des experts déconcertés

La plupart des cas confirmés concernent des personnes arrivant d'Europe et d'Amérique du Nord.

L'OMS a déclaré que si la transmission locale - c'est-à-dire les personnes sans antécédents de voyage - reste faible, l'endiguement est la stratégie la plus appropriée.

Cela signifie qu'il faut détecter rapidement les cas, les isoler pour minimiser la transmission, les traiter et retrouver leurs contacts.

Pourtant, le nombre relativement faible de cas en Afrique a déconcerté les experts.

Certains suggèrent que le climat tropical est moins favorable au nouveau virus.

John Nkengasong, directeur des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies, affirme qu'aucune donnée n'est disponible pour étayer cette théorie.

"Mais nous savons que Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus à laquelle appartient le rhume", a-t-il déclaré à la BBC.

Le savon liquide se vend vite à Nairobi

Ces coronavirus mieux connus sont moins répandus là où les températures sont plus élevées.

Mais Dr Nkengasong s'empresse de souligner qu'il y a des épidémies importantes de Covid-19 dans les pays des tropiques, comme la Thaïlande.

Si le virus suit le modèle d'autres virus, avec des pics saisonniers en hiver, ce sera une source de préoccupation pour l'Afrique australe, qui se dirige vers ses mois plus froids et sa "saison de la grippe", a déclaré Dr Moeti à la BBC.

Une chose qui a donné à l'Afrique une longueur d'avance sur le reste du monde a été son dépistage précoce dans les aéroports et autres ports d'entrée.

En effet, les infrastructures étaient déjà en place et les agents de santé à portée de main en raison de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), qui semble maintenant toucher à sa fin.

Le premier cas confirmé de coronavirus en République démocratique du Congo a été détecté de cette manière.

Mais la plupart des symptômes ont tendance à se développer quelques jours après l'arrivée, comme pour le premier patient du Nigeria : l'Italien était asymptomatique à son arrivée à Lagos.

Il a même voyagé dans l'État d'Ogun avant de tomber malade. Ses contacts ont été retrouvés et l'un d'entre eux a été testé positif au virus.

Le continent a également eu le temps d'observer ce que font les autres pays pour combattre le nouveau virus et se préparer.

Au cours de la pandémie actuelle, on a constaté que certains cas asymptomatiques ont été infectieux.

Le ministère sud-africain de la santé a pris en compte cette constatation en identifiant ces cas et en conseillant de se mettre en quarantaine pendant que les personnes présentant des symptômes sont traitées.

Jusqu'à présent, les pays où des cas ont été confirmés semblent les gérer.

L'Égypte, l'Algérie et la Tunisie ont signalé des as de transmission locale.

La transmission de personne à personne généralisée est ce que les experts de la santé craignent le plus en Afrique, car elle pourrait rapidement submerger les systèmes de santé.

Dans le monde entier, il existe une forte corrélation entre l'âge et la gravité de l'infection à Covid 19.

Les personnes âgées souffrant de maladies préexistantes sont plus vulnérables.

"Il est possible qu'avec une population majoritairement jeune, l'Afrique puisse être épargnée par des cas sévères généralisés", déclare Dr Nkengasong, car le continent a la population la plus jeune du monde.

Le VIH et les "trois grands" de l'Afrique

L'année dernière, l'OMS a indiqué que 94% des décès dus au paludisme se produisaient en Afrique

Mais des inquiétudes ont été soulevées quant à la suppression de l'immunité, en particulier chez les personnes vivant avec le VIH.

Le VIH finit par anéantir le système immunitaire, laissant l'organisme vulnérable à d'autres infections, ce que l'on appelle le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

Plus de 32 millions de personnes sont mortes de maladies liées au SIDA depuis qu'il a été identifié au début des années 1980, selon l'UNAids.

Près de 38 millions de personnes vivent avec le virus, et la grande majorité d'entre elles se trouvent en Afrique.

"Il est important de souligner qu'il n'y a actuellement aucune preuve solide que les personnes vivant avec le VIH courent un risque particulièrement élevé de contracter le Covid-19 ou, si elles le contractent, qu'elles connaîtront une issue pire", déclare Winnie Byanyima, directrice de l'UNAids.

Elle note que les personnes vivant avec le VIH sont anxieuses et les exhorte à prendre toutes les mesures préventives nécessaires, comme le reste de la population.

Toutefois, elle met en garde contre le fait que les personnes séropositives ne doivent pas être oubliées alors que les pays se concentrent sur la lutte contre le Covid-19.

Une étude réalisée par UNAids a révélé que lorsque l'épidémie de coronavirus a commencé en Chine, les personnes vivant avec le VIH dans les zones touchées ont eu du mal à se procurer leurs médicaments antirétroviraux.

Les pays d'Afrique sont en état d'alerte élevé alors que le coronavirus continue de se propager

Elle a également appelé à davantage de recherche sur les "interactions biologiques et immunologiques" entre le VIH et le nouveau coronavirus.

Pour Dr Nkengasong, la co-infection est l'une des plus grandes préoccupations.

"Pas seulement avec le VIH, mais aussi avec la tuberculose et le paludisme", a-t-il déclaré.

L'espoir est maintenant de voir les pays concentrer leurs ressources sur le contrôle de Covid-19, afin que les trois infections qui sont parmi les plus meurtrières sur le continent ne soient pas oubliées.

Toute défaillance dans le traitement des "trois grands" de l'Afrique pourrait entraîner davantage de décès.

Ce sera sans aucun doute un test majeur pour les pays et leur capacité de gestion des ressources disponibles.

Et contrairement à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, cette épidémie de coronavirus est une pandémie.

Cela signifie que les pays plus développés se démènent - et dans de nombreux cas luttent - pour faire face à la situation chez eux et risquent de ne pas être en mesure de prêter attention à l'Afrique.