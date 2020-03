Le rite de la secte Kanungu en Ouganda qui a fait 700 morts

Copyright de l’image . Image caption Vingt ans plus tard, on ignore où se trouvent (de gauche à droite) Ursula Komuhangi, Credonia Mwerinde, Joseph Kibwetere et Dominic Kataribabo

Judith Ariho ne verse pas de larmes en se souvenant du massacre de l'église dans lequel sa mère, ses deux frères et sœurs et quatre autres parents ont perdu la vie.

Ils figuraient parmi les 700 personnes au moins qui sont mortes lors de ce culte.

Il y a exactement 20 ans, dans le district de Kanungu, au sud-ouest de l'Ouganda, ils ont été enfermés dans une église, les portes et les fenêtres clouées de l'extérieur.

L'église a ensuite été incendiée.

Deux décennies plus tard, l'horreur de l'événement est encore trop grande pour Mme Ariho, qui semble pouvoir faire face au traumatisme qu'en se fermant à toute émotion.

Cette photo d'archive montre les ruines de l'église à la suite de l'incendie

Les morts étaient membres du Mouvement pour la restauration des dix commandements de Dieu - un culte de l'apocalypse qui croyait que le monde prendrait fin au tournant du millénaire.

"La fin des temps présents", comme le dit un de ses livres, est survenue deux mois et demi plus tard, le 17 mars 2000.

Vingt ans plus tard, personne n'a été poursuivi pour ce massacre et les dirigeants de la secte, s'ils sont encore en vie, n'ont jamais été retrouvés.

Anna Kabeireho, qui vit toujours sur une colline surplombant les terres que possédait l'église, n'a pas oublié l'odeur qui a envahi la vallée ce vendredi matin.

"Tout était couvert de fumée, de suie et de la puanteur de la chair brûlée. Cela semblait aller jusqu'aux poumons", se souvient-elle.

"Tout le monde courait dans la vallée. Le feu continuait à brûler. Il y avait des douzaines de corps, brûlés à un point tel qu'on ne pouvait plus les reconnaître.

"Nous nous sommes couverts le nez de feuilles aromatiques pour éloigner l'odeur. Pendant plusieurs mois après, nous ne pouvions plus manger de viande."

Kanungu est une région fertile et paisible, faite de collines vertes et de vallées profondes, couverte de petites fermes.

La descente dans la vallée qui était autrefois le siège du Mouvement religieux doit être effectuée à pied.

De là, il est facile de voir comment la communauté religieuse a maintenu son existence loin du grand public, à la limite caché.

Le chant des oiseaux rebondit sur les collines et on entend le bruit d'une chute d'eau au loin. C'est le cadre idéal pour une existence contemplative.

Mais il ne reste rien de l'édifice qui a été aspergé d'essence et mis en feu.

Au bord de l'endroit où il se trouvait se trouve un long monticule de terre, seul repère pour le charnier dans lequel les restes du brasier ayant consumé 700 personnes ont été enterrés.

Prêtres et religieuses défroqués

Les fidèles avaient été attirés par les leaders charismatiques Credonia Mwerinde, ancienne barman et travailleuse du sexe, et Joseph Kibwetere, ancien employé du gouvernement, qui ont déclaré avoir eu des visions de la Vierge Marie dans les années 1980.

Ils ont enregistré le Mouvement comme un groupe dont le but était d'obéir aux dix commandements et de prêcher la parole de Jésus-Christ.

Les icônes chrétiennes étaient très présentes dans l'enceinte du mouvement et le culte avait des liens ténus avec le catholicisme romain, dont la direction était dominée par un certain nombre de prêtres et de religieuses défroqués, dont Ursula Komuhangi et Dominic Kataribabo.

L'iconographie chrétienne a été trouvée dans l'un des bâtiments du complexe après l'incendie

Les croyants vivaient le plus souvent en silence, utilisant parfois des signes pour communiquer.

Les questions étaient envoyées à Mwerinde par écrit.

Connue sous le nom de "programmeuse", elle était, dit-on, le cerveau du fonctionnement de l'établissement et répondait par écrit.

Mme Ariho, 41 ans, a rejoint le Mouvement avec sa famille lorsqu'elle avait 10 ans.

Sa mère, veuve, avait du mal à élever trois enfants, dont l'un souffrait de maux de tête persistants.

Le groupe de Kibwetere lui offrait la prière et un sentiment d'appartenance, dit-elle.

La communauté autonome accueillait des familles entières, pourvoyant à tous leurs besoins.

Les membres cultivaient leur propre nourriture, géraient des écoles et utilisaient leurs compétences pour contribuer au travail.

La famille de Mme Ariho a accueilli une branche de l'église d'environ 100 membres dans leur enceinte, à 2 km de la ville de Rukungiri.

"La vie tournait autour de la prière, bien que nous pratiquions également l'agriculture", dit-elle.

"Nous avons fait tout ce qui était possible pour éviter le péché. Parfois, si vous péchiez, ils vous ordonnaient de réciter le chapelet [une prière à Dieu] 1000 fois.

"Vous deviez le faire, et aussi demander à vos amis et à votre famille de vous aider, jusqu'à ce que vous ayez purgé votre peine."

La dévotion au Mouvement impliquait régulièrement un pèlerinage sur une colline rocheuse et escarpée à proximité.

Après une rude randonnée à travers une forêt d'eucalyptus, accrochés à des rochers et agrippés à des touffes d'herbe, les fidèles atteignaient un rocher qui, selon eux, représentait la Vierge Marie.

Les partisans du Mouvement croyaient que ce rocher ressemblait à la Vierge Marie

En traversant son village, elle montre du doigt les fermes des voisins immédiats.

"Là-bas, ils ont perdu une mère et ses onze enfants, et dans cette maison, une mère et ses huit enfants sont morts aussi", dit-elle en déplaçant son regard vers le sol.

Mme Ariho ne s'était pas rendue à Kanungu car en 2000, elle s'était mariée dans une famille qui ne faisait pas partie du Mouvement.

Mais elle se souvient que les dirigeants avaient une emprise omnisciente sur les fidèles, disant que Mwerinde et Komuhangi semblaient être conscients de chaque péché qui avait été commis dans les lointaines sorties de l'église.

Lorsqu'un adepte enfreignait les règles, les deux femmes versaient des larmes de sang, dit-elle.

Mais il semble que les dirigeants de la secte aient également commis des meurtres et des tortures avant le massacre final.

A Kanungu, il existe de nombreuses fosses larges et profondes où des dizaines de corps, dont on pense qu'ils ont été jetés pendant plusieurs années, ont été récupérés quelques jours après l'incendie.

Au fond de ce qui semble être un immeuble de bureaux en ruine se trouvent deux autres fosses, qui auraient été des chambres de torture. Des fosses ont également été trouvées près d'autres branches de l'église.

On ne sait toujours pas ce qui a transformé les membres ordinaires de la société en chefs de secte meurtriers.

Avant ses apparitions, Kibwetere était un homme qui avait réussi, et un membre régulier de la communauté catholique romaine.

Anna Kabeireho nous a décrit l'enfer vécu par les populations locales

Topher Shemereza, aujourd'hui fonctionnaire du gouvernement local, le considérait comme une figure paternelle.

"Il était un membre droit de la communauté et un homme d'affaires avisé. Je n'avais pas de travail quand j'ai terminé l'université, alors il m'a proposé un marché pour transporter de l'alcool de contrebande local, que nous avons vendu dans les districts voisins", explique-t-il.

Quelques années plus tard, Kibwetere a informé son protégé qu'il ne vendrait plus d'alcool.

Le vieil homme et ses compagnons de secte ont passé quinze jours dans la maison de M. Shemereza, délivrée par le gouvernement, jusqu'au soir où ils sont partis pour Kanungu, où ils allaient établir le siège du mouvement.

"C'est la dernière fois que je l'ai vu. L'homme que je connaissais n'était pas un meurtrier. Quelque chose a dû changer en lui", dit-il.

Après la fondation du mouvement, la parole de Kibwetere et de sa religion s'est répandue dans le sud-ouest de l'Ouganda et au-delà.

La communauté n'était pas fermée au reste de la société, et plusieurs personnes en position d'autorité - y compris des policiers et des fonctionnaires du gouvernement local - étaient au courant de ses activités. Mais peu de mesures ont été prises contre la secte avant l'enfer vécu par les fidèles.

Bien qu'Interpol ait publié des notices pour l'arrestation de six dirigeants de la secte en avril 2000, on ne sait toujours pas si l'un d'entre eux est mort dans l'incendie ou s'il vit caché.

Un rapport de la police ougandaise de 2014 indique que Kibwetere pourrait avoir fui le pays. Mais d'autres doutent qu'il ait été suffisamment bien pour le faire.

Pas de mémorial

On peut encore voir les vestiges de certains bâtiments du Mouvement

Les mouvements spirituels qui portent les marques du culte Kanungu, où les fidèles croient sans conteste que leurs pasteurs peuvent ressusciter les morts ou que l'eau bénite guérit les maux, ont continué à émerger à travers le continent.

Leur appel est clair, selon le Dr Paddy Musana du département d'études sur la religion et la paix de l'université de Makerere.

"Lorsqu'il y a une tension ou un besoin qui ne peut être facilement satisfait par les institutions comme les religions traditionnelles ou le gouvernement, et que quelqu'un émerge en prétendant avoir une solution, des milliers de personnes se rallieront autour d'eux", dit-il à la BBC.

"La secte Kanungu a souligné les maux de l'époque... et a prêché un renouveau ou un réengagement dans la foi."

Le Dr Musana ajoute qu'il ne faut pas chercher bien loin pour trouver un fil conducteur similaire dans les messages des prophètes autoproclamés d'aujourd'hui.

"L'industrie de Jésus est devenue une entreprise d'investissement. Les prédicateurs d'aujourd'hui parlent de santé et de bien-être, à cause des nombreuses maladies, et d'un système de santé publique qui fonctionne à peine", dit l'universitaire.

Il affirme que le gouvernement doit faire plus pour superviser ces mouvements spirituels.

Deux décennies plus tard, la parcelle de 48 hectares de Kanungu est maintenant utilisée comme plantation de thé, mais l'homme d'affaires local Benon Byaruhanga dit qu'il a l'intention d'en transformer certaines parties en mémorial.

Jusqu'à présent, les morts de Kanungu n'ont jamais été officiellement commémorés. Ceux qui ont perdu des membres de leur famille n'ont jamais obtenu de réponse.

"Nous prions pour notre peuple par nous-mêmes. Nous portons notre douleur en silence", dit Mme Ariho, en évoquant la mort de sa mère et de ses frères et sœurs.