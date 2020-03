La Tunisie instaure un couvre-feu face au Coronavirus

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président tunisien Kais Saied annonce l'instauration d'un couvre-feu à partir de mercredi

Le Président tunisien estime que ce sacrifice est nécessaire pour ramener la situation à la normale dans un délai de 15 jours.

Kais Saied a aussi annoncé qu'il versera la moitié de son salaire en faveur de la lutte contre le covid-2019.

Cette mesure s'ajoutent aux précédentes annonces de fermeture des écoles, mosquées, de tribunaux, ainsi que l'interdiction des fêtes et des évènements sportifs.

Les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont fermées à partir de mercredi et jusqu'au 4 avril au moins, à l'exception de transports commerciaux et de vols spéciaux pour ramener les milliers de touristes et voyageurs bloqués dans le pays.

"La Tunisie demande aux institutions internationales de se montrer compréhensives", a déclaré M. Saied, soulignant les conséquences économiques dramatiques de la crise sanitaire en cours.

Il a en outre appelé le Parlement à lancer des projets de loi afin d'amortir l'impact, par exemple en rééchelonnant la dette des entreprises affectées.

24 malades ont été identifiés, en majorité venus de France et Italie, et aucun décès n'a été officiellement répertorié, à la date de 17 mars 2020.