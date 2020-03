Copyright de l’image AFP Image caption Le président de la République démocratique du Congo

Le président de la République démocratique du Congo a annoncé mercredi une série de mesures pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, Covid-19, dans le pays.

Sept nouveaux cas de coronavirus ont été notifiés à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC) mercredi.

En une journée, le nombre de cas est passé de sept à quatorze.

Voici les mesures prises par le président de la RDC.

L'accès au territoire national

Suspension, jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport frets seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels soumis aux contrôles ;

Report des voyages à destination de la République Démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre ;

Obligation à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température ;

Obligation de mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d'interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positives ;

De doter tous les postes d'entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger ;

De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes Provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays.

Rassemblement populaire

Interdiction de tous rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial ;

Fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines ;

Suspension de tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020 ;

Suspension des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre;

Interdiction, toujours jusqu'à nouvel ordre, de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ;

Interdiction de l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs;

Prise en charge aux frais du Gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire.

Les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent provoquer des maladies très diverses chez l'homme, allant du rhume banal au SRAS, et qui causent également un certain nombre de maladies chez l'animal.

Le covid-19 détecté pour la première fois dans un marché de Wuhan dans la province de Hubei en Chine semble se transmettre d'une personne à l'autre par des gouttelettes lorsqu'elle tousse ou éternue. Le virus survit pendant un temps limité à l'extérieur du corps, de sorte que les gens doivent être relativement proches les uns des autres pour le propager.

"Plus de 200 000 cas ont été signalés à l'OMS et plus de 8 000 personnes ont perdu la vie, dont un enfant", a déclaré ce mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle.

