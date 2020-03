Copyright de l’image Youtube

Aurlus Mabélé, la star de la musique congolaise est décédé à l'hôpital de Paris, la capitale française, à l'âge de 67 ans.

Des messages d'amis et de parents sur les médias sociaux affirment qu'il est mort du coronavirus, mais cela n'est pas encore confirmé.

Ses fans l'appelaient le roi du soukous - un style musical et de danse congolais très rythmé, devenu populaire dans toute l'Afrique.

Sa fille, la chanteuse française Liza Monet, a tweeté jeudi que son père était mort du coronavirus. "Je suis inconsolable", a-t-elle écrit.

Mav Cacharel, membre du Super Loketo, a également déclaré sur Facebook qu'il était mort du coronavirus.

Son manager, Jimmy Ouetenou, a cependant déclaré à BBC Afrique qu'il n'était pas confirmé qu'il était mort du coronavirus et qu'il avait des problèmes de santé depuis longtemps.

Il a été admis à l'hôpital jeudi et est décédé le même jour.

Aurlus Mabélé, de son vrai nom Aurélien Miatsonama, était originaire du Congo-Brazzaville et s'est installé en France dans les années 1980.

Il est devenu célèbre dans toute l'Afrique de l'Est dans les années 1980, avec plus de 10 millions d'albums vendus, selon le site web de musique Music in Africa.

Parmi ses succès, on peut citer le titre Embargo.

Image Copyright Austine Malala Austine Malala

M. Ouetenou a déclaré que des pourparlers étaient déjà en cours avec le gouvernement congolais pour qu'il soit enterré dans son pays d'origine.

En attendant, son cercueil sera placé dans un caveau funéraire jusqu'à ce que les restrictions de voyage dues au coronavirus soient levées, rapporte Rose-Marie Bouboutou de BBC Afrique.