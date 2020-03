Lutte contre le coronavirus : le Sénégal et la Côte d'Ivoire décrètent l'état d'urgence

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des nettoyeurs désinfectent les rues en raison de la pandémie de coronavirus (COVID -19)

Au Sénégal, le président Macky Sall a déclaré "l'état d'urgence" sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 23 mars à 00H00 GMT, assorti d'un couvre-feu de 20H00 à 06H00 du matin.

"A compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national", a affirmé le chef de l'Etat sénégalais lors d'une adresse à la nation diffusée lundi soir à la télévision nationale.

Le gouvernement et les services de l'Etat "prendront toutes les dispositions nécessaires" pour faire appliquer "sans délai" le décret sur l'état d'urgence.

Ces mesures "pourraient évoluer en fonction des circonstances" et "sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national, de 20 heures à 6 heures", a-t-il ajouté.

A lire aussi sur BBC Afrique:

"Je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte", a-t-il expliqué.

Pour atténuer l'impact économique de cette crise, Macky Sall a annoncé la création d'un fonds dénommé "Force-Covid-19 ". Il sera doté de 1.000 (mille) milliards de francs CFA, a indiqué Macky Sall, qui lancé un appel en direction du secteur privé et aux partenaires du Sénégal pour l'alimenter. "Une enveloppe de 50 milliards de francs CFA sera consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence", a encore précisé le chef de l'Etat sénégalais qui a également promis des aides pour les secteurs de l''hôtellerie, la restauration, le transport ainsi que la presse.

En Côte d'Ivoire, en plus de l'état d'urgence et un couvre-feu, un confinement progressif des populations pour lutter contre le nouveau coronavirus a été décrété lundi par le président Alassane Ouattara, lors d'une allocution télévisée lundi.

"Face à la progression de la pandémie (...), je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire (...), l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à partir du 24 mars (...), le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie", a déclaré le président ivoirien.

A regarder aussi sur BBC Afrique:

Media playback is unsupported on your device Coronavirus: comment les germes se propagent

Parmi les autres mesures prises, le président a annoncé la fermeture de tous les maquis et bars à partir de minuit ce lundi, et la régulation des transports interurbains avec "l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays". Le président n'a pas précisé la durée de ces nouvelles mesures.

Le président Ouattara a également annoncé "un plan de riposte national d'un montant de 95,8 milliards de francs CFA contre l'épidémie chef de l'Etat a indiqué que des mesures étaient à l'étude pour soutenir l'économie et "soulager les populations".

La Côte d'Ivoire a enregistré officiellement 25 cas de Covid-19, et aucun décès selon le dernier bilan publié dimanche.

Au Sénégal, par contre, selon le ministère de la Santé, 79 cas de Covid-19 ont été officiellement confirmés. Malgré l'interdiction déjà décidée des rassemblements et la fermeture des frontières aériennes, des cas ont été recensés dans les quatre arrondissements de Dakar, ainsi que notamment à Touba (centre), Saint-Louis (nord) et Zinguinchor (sud), selon Macky Sall.