Les autorités régionales de Ouagadougou interdisent à partir de ce mercredi marchés, maquis et restaurants et les regroupements de plus de 50 personnes. La mesure concerne la capitale et six autres communes environnantes. La ville enregistre 96 des 114 cas confirmés au covid-19 dans le pays. Mais comment vont s'appliquer ces mesures, quels sont les moyens d'accompagnement prévus ? Sibiri de Issa Ouedraogo, le Gouverneur du Centre du Burkina est l'invité de BBC Matin. Il répond aux questions de Simon Gongo à Ouagadougou.