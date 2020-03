Media playback is unsupported on your device Le meilleur moment pour démarrer votre entreprise est... maintenant !

En Afrique, un adage dit que lorsqu'une femme a une nouvelle coiffure, cela signifie qu'il se passe quelque chose de grand dans sa vie.

Pour Michelle Ntalami en 2013, ce fait marquant, a été malheureusement, son père gravement malade du cancer.

Et quand son traitement de chimiothérapie lui a fait perdre tous ses cheveux, elle a décidé de raser les siens par solidarité.

Michelle, maintenant âgée de 35 ans, a également juré qu'elle commencerait à "vivre plus sainement et naturellement" pour essayer de réduire son propre risque d'être diagnostiqué avec la maladie.

Copyright de l’image Michelle Ntalami Image caption Michelle Ntalami et son père Edward

Alors que ses cheveux afro repoussaient, elle a décidé d'arrêter tout traitement chimique que la plupart des femmes de Nairobi, la capitale du Kenya, utilisent pour lisser leurs cheveux.

Pour entretenir ses cheveux naturels afro, elle a fait le choix de se tourner vers les produits naturels de soins capillaires. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles sur les marchés kenyans à l'époque, alors Michelle les commandait aux États-Unis et en Europe.

Lire aussi

Comme cela coûtait très cher, elle a commencé à fabriquer ses propres shampooings, revitalisants et autres produits, dans sa salle de bain, en utilisant des ingrédients tels que l'avocat, l'œuf, des extraits de romarin et d'aloe vera.

"Quand je les ai donnés à des amis pour les tester, elles les ont simplement aimés", dit-elle. "J'ai réalisé que la vente de produits capillaires naturels pouvait devenir une entreprise viable."

Aujourd'hui, sa société basée à Nairobi - Marini Naturals - vend 50 000 flacons et pots par mois dans 12 pays, 10 en Afrique, plus la Turquie et la France.

Copyright de l’image Michelle Ntalami Image caption Michelle dit qu'elle a voulu créer une ligne de soins capillaires spécifiquement pour les consommateurs africains

Alors que Michelle dit que ses parents lui ont appris l'importance de "travailler dur et de réaliser ses rêves", ils ont également pu lui donner une éducation beaucoup plus confortable que la plupart des Kenyans.

Son père, décédé en 2014, était un homme d'affaires et le patron du régulateur financier du Kenya, la Capital Markets Authority. Pendant ce temps, sa mère travaillait pour les Nations Unies.

"Mes parents étaient toujours très motivés en termes de carrière et d'éducation", dit-elle.

Après ses études, Michelle a obtenu un diplôme en design et communication de l'Université de Nairobi, puis a passé du temps en Italie où elle a obtenu une maîtrise en design d'intérieur de la Florence Design Academy en Italie.

De retour au Kenya, elle a d'abord travaillé pour une entreprise informatique. Elle rejoint ensuite l'agence de publicité panafricaine Sanad Africa.

Copyright de l’image Marini Naturals Image caption Marini est un mot swahili qui signifie "naturellement beau"

Cependant, elle voulait depuis longtemps créer sa propre entreprise, et tandis qu'à Sanad, elle a lancé sa propre agence de marque, appelée Brandvine Group. Elle a dirigé cela avec son meilleur ami Niyati Patel, qui deviendra co-fondateur à Marini.

"J'ai toujours voulu créer ma propre entreprise, car j'aime construire quelque chose à partir de zéro", explique Michelle.

En lançant Marini en 2015, Michelle dit qu'elle s'est vite rendu compte qu'elle faisait face à "un sacré boulot" pour convaincre une femme kenyane de renoncer à son lissage chimique, et d'embrasser plutôt ses boucles naturelles.

Elle dit qu'elle se battait contre les idées reçues.

"La plupart des scientifiques cosmétiques ont affirmé que le marché africain n'était pas prêt pour les produits capillaires naturels, car la plupart des femmes africaines étaient encore convaincues que leurs cheveux naturels ne pouvaient pas être beaux", dit-elle.

Mais déterminée à la fois à changer les choses et à réussir Marini, Michelle a décidé de faire quelques vidéos et de lancer une campagne sur YouTube. À l'aide de 30 mannequins, elle a présenté plus de 50 coiffures naturelles créées à partir des produits de l'entreprise.

Copyright de l’image Marini Naturals Image caption Michelle Ntalami et Niyati Patel ont cherché à faire de l'hydratation la clé de leurs produits de soins capillaires

"C'était un énorme succès", dit-elle. "Des personnes de tout le continent ont partagé nos vidéos sur les réseaux sociaux, et notre plateforme YouTube est devenue un élément important de notre stratégie marketing."

Ce qui a contribué à stimuler les ventes, c'est que Michelle a pu rassurer que tous les ingrédients étaient fabriqués en Afrique, tels que l'huile de coco du Kenya, le beurre de karité d'Ouganda et les parfums naturels d'Afrique du Sud. Cependant, l'emballage vient de la Chine, car Michelle dit que, malheureusement, elle n'a pas pu trouver de flacons et de pots de qualité suffisante en Afrique.

Vendant déjà Marini Naturals en dehors de l'Afrique, en France et en Turquie notamment, Michelle vise maintenant une expansion mondiale. Elle dit qu'il y a un intérêt croissant pour ses produits car de plus en plus d'hommes et de femmes d'origine africaine décident de renoncer au lissage.

"Grâce à cette demande mondiale croissante, nous voulons maintenant étendre Marini [davantage] en Europe et aux États-Unis", dit-elle.

L'entreprise prévoit également de commencer à exporter sa nouvelle gamme de produits de soin.

Michelle dit que même si elle obtient sa plus grande satisfaction des commentaires positifs des clients, son défunt père est souvent dans ses pensées.

"Il me manque beaucoup", dit-elle. "Peut-être que Marini Naturals était son cadeau pour moi avant son départ.

"Pouvoir traduire cela en un produit qui change la vie de millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans le monde est extrêmement satisfaisant."