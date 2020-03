Copyright de l’image Getty Images

Dans notre série Courrier d'Afrique, le cinéaste et écrivain sud-africain Serusha Govender rend compte de la colère croissante alimentée par une vague de meurtres d'enfants.

En passant par la place du Parlement du Cap au début du mois, j'ai vu Fadiel Adams camper dehors les derniers jours d'une grève de la faim.

Il s'agissait d'un père qui prenait désespérément position contre ce qu'il estimait être le manque d'intérêt du gouvernement dans la lutte contre la récente vague de meurtres d'enfants dans la province du Cap-Occidental.

Le taux de meurtres d'enfants est élevé depuis un certain temps en Afrique du Sud, mais depuis le début de l'année, plusieurs meurtres commis près du Cap ont suscité une colère au plan national et des appels à une action immédiate.

Le meurtre de Tazne van Wyk, sept ans, début février, en a été l'étincelle qui a mis le feu à la poudre.

Tazne a été porté disparu le 7 février. Son corps a été retrouvé deux semaines plus tard, après que son meurtrier présumé ait conduit la police au collecteur d'eaux pluviales où il a déclaré s'en être débarrassé.

Le suspect, un multirécidiviste violent, avait été libéré sur parole. Il était en prison pour l'enlèvement et le meurtre d'un autre enfant.

M. Adams a mis fin à sa grève de la faim au bout de six jours, après avoir remis un mémorandum au secrétaire du président Cyril Ramaphosa, mais sa campagne est loin d'être terminée.

"Nous sommes en train de mourir ici"

En février, le président Ramaphosa a tenté de rassurer la foule en colère à Elsies River

Il n'est pas convaincu que le président fera quoi que ce soit. Il a accusé le président de ne pas s'en soucier, ajoutant : "ce gouvernement nous a tous laissé tomber".

"Nous sommes en train de mourir ici, nos enfants sont en train de mourir", a déclaré M. Adams.

"Si Ramaphosa se souciait vraiment de la situation, il aurait donné une directive immédiate... Je ne tolère pas la violence ou les incendies, mais nous ne cesserons pas de soulever cette question. Si nous devons paralyser toute cette ville pour faire valoir notre point de vue la prochaine fois, nous le ferons."

Après la découverte du corps de Tazne, M. Ramaphosa a rendu visite à sa communauté à Elsies River et s'est excusé.

Il a déclaré que l'accusé n'aurait jamais dû bénéficier d'une libération conditionnelle, ajoutant qu'il savait comment la communauté se sentait et que des mesures urgentes seraient prises.

Ses mots rappelaient son discours face à la foule qui protestait devant le Parlement après qu'une étudiante de 19 ans, Uyinene Mrwetyana, ait été assassinée par un employé de la poste l'année dernière.

Cela avait déclenché des protestations nationales contre les niveaux élevés de violence à l'égard des femmes et des enfants, qui ont à leur tour incité le président à promettre une action ciblée immédiate.

M. Ramaphosa a également déclaré à la foule que cela n'aurait jamais dû se produire, qu'il allait agir et qu'il savait ce qu'elle ressentait.

Mais après l'assassinat de Tazne, son public en a eu assez des platitudes, beaucoup disant qu'ils voulaient moins de discours lénifiants et plus d'actions concrètes pour assurer la sécurité de leurs enfants.

Et ils ont raison de s'inquiéter, car le Cap semble avoir un nombre élevé de meurtres d'enfants, et la situation semble s'aggraver.

Les statistiques de la criminalité publiées l'année dernière ont montré que quatre enfants sont assassinés chaque semaine dans la seule province du Cap-Occidental et, globalement, les meurtres d'enfants ont augmenté dans tout le pays de près de 30 % en dix ans.

Le jour même de la disparition de Tazne, Reagan Gertse, âgé de sept ans, a disparu.

Son corps a été découvert dans une ferme de la province du Cap-Occidental une semaine plus tard.

L'homme accusé d'avoir tué Reagan était également un criminel violent libéré sur parole.

Et il y a eu d'autres cas de personnes en liberté conditionnelle ayant commis un meurtre.

Lorsque le président promet de régler le problème en injectant plus d'argent dans un système de justice pénale qui relâche les criminels violents dans les communautés sans aucun avertissement, le gouvernement ne devrait pas être trop surpris lorsque ces communautés perdent la foi et s'en prennent à elles.

Lorsque l'homme accusé d'avoir tué Tazne a comparu devant le tribunal, les membres de la communauté se sont révoltés.

Ils ont tenté de prendre d'assaut le bâtiment du tribunal et, lorsque cela a échoué, ils ont incendié les bâtiments voisins qui, selon eux, étaient fréquentés par les criminels du quartier, y compris l'accusé.

Uyinene Mrwetyana's killing led to protests across South Africa

L'activiste communautaire M. Adams a déclaré que personne ne voulait se faire justice.

"Pour être honnête, leur réaction a été modérée par rapport à la violence à laquelle cette communauté a déjà été confrontée... Sinon, comment vous attendiez-vous à ce qu'ils expriment leur colère et leur frustration face à ce qui s'est passé ?" a-t-il demandé.

Albert Frtiz, l'homme politique en charge de la sécurité communautaire dans le Cap-Occidental, reconnaît que le système de justice pénale a laissé tomber ses résidents, et que le système de libération conditionnelle est confronté à de profonds problèmes.

Au niveau national, le ministre de la justice Ronald Lomola a défendu la libération conditionnelle, affirmant que la plupart des personnes libérées sont réintégrées en toute sécurité dans la société.

S'il a admis que le système présentait des failles, il a déclaré qu'il n'était pas entièrement défaillant.

Peut-être que le niveau de meurtres d'enfants ici est symptomatique d'un malaise beaucoup plus profond et que les disputes sur la question de la libération conditionnelle passent à côté du plus gros point.

Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a trop d'enfants qui meurent ici et que le gouvernement ne fait pas assez pour les protéger.