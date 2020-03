Par Celestine Karoney & Piers Edwards

Le secteur du jeu en Afrique de l'Est est dans un "désordre total" suite à l'effondrement du sport mondial, conséquence de la pandémie de coronavirus, a déclaré une société de paris ougandaise.

Les marchés des paris se sont considérablement réduits à la suite de la suspension des principaux championnats de football du monde, ce qui a laissé peu de place aux paris.

Mais en Afrique de l'Est, le marché a été particulièrement touché car peu de personnes dans la région parient en ligne.

"En termes de ventes, nous avons perdu environ 99% parce que la plupart des gens ne sont pas trop intéressés par les paris en ligne", a déclaré Ivan Kalanzi, un ambassadeur du site de paris sportifs GAL, à BBC Sport Africa.

"Nous n'avons pas beaucoup de joueurs en ligne au Kenya ou en Tanzanie, où nous nous sommes le plus investi dans les maisons de paris".

De nombreux kiosques de paris de la région ont été fermés au début du mois en raison de l'épidémie de coronavirus, qui se propage dans toute la région.

En conséquence, une industrie dont le chiffre d'affaires annuel est d'au moins 20 millions de dollars au Kenya, 12 millions de dollars en Ouganda et près de 10 millions de dollars en Tanzanie a été décimée.

"Peut-être que seulement 30% des personnes interrogées font des paris en ligne et la plupart sont des personnes à revenus moyens qui seraient normalement intéressées par les championnats de football géants, comme la France et l'Allemagne, qui ont été suspendus, donc c'est un désordre total", a ajouté M. Kalinzi.

Un grand nombre de ligues, dans une multitude de sports, ont été suspendues le mois dernier en raison de la pandémie de coronavirus qui a balayé le monde entier.

Cela s'inscrit dans un malaise plus large au sein de l'industrie, à la lumière d'une épidémie qui a décimé le sport mondial.

Un grand groupe européen de paris a estimé la semaine dernière que ses revenus diminueraient d'au moins 100 millions de dollars si les restrictions entravant le sport étaient maintenues jusqu'à la fin août et si d'autres événements clés - tels que les championnats d'Europe de 2020 - étaient reportés, comme c'est le cas actuellement.

Ce chiffre pourrait augmenter de manière significative étant donné que les courses de chevaux au Royaume-Uni, qui constituent un marché important, ont également été annulées.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un caissier portant un masque en train de compter l'argent (Sénégal).

'J'économise de l'argent'

Pendant ce temps, certains joueurs voient dans cette suspension forcée non pas tant une occasion manquée de gagner de l'argent mais une chance d'en économiser.

"Cela m'a aidé à économiser un peu plus parce que l'argent que vous auriez perdu reste avec vous", a déclaré Meshack, un propriétaire de cybercafé basé dans l'ouest du Kenya.

"Je parie sur la Premier League anglaise, la ligue turque, la Bundesliga, la liga, toutes les grandes ligues et même les ligues brésilienne et chilienne, le basket-ball et le hockey sur glace", a-t-il ajouté.

Néanmoins, l'argent supplémentaire dans la poche - entre 10 et 30 dollars par jour pour Meshack, dit-il - ne semble pas valoir autant que la perspective d'une vie différente si son rêve de faire fortune à travers le jeu devenait réalité.

"Pour nous, les jeunes - et la majorité des Kenyans - il n'y a pas d'emploi, alors vous placez votre espoir dans le pari pour gagner le jackpot et améliorer votre vie. Cet espoir est brisé pour l'instant.

"Certainement sans sport, c'est ennuyeux qu'il n'y ait pas de paris."

Ted est d'accord pour dire que le manque de marchés de paris aide ses propres finances.

"Je fais certainement des économies - puisqu'il n'y a pas de sport en direct - donc je peux garder cet argent", a déclaré le Kenyan à BBC Sport Africa.

Depuis l'annulation des compétitions sportives, plusieurs sociétés de jeux d'argent ont commencé à répertorier et à diffuser des sports électroniques, dans lesquels les utilisateurs d'ordinateurs s'affrontent dans le sport de leur choix.

Le site web de la GAL répertorie actuellement les marchés du football ainsi que des courses de chevaux et de chiens. Si cela peut en attirer certains, d'autres hésitent à s'aventurer sur un marché qu'ils connaissent mal.

"Je n'aime pas les paris sportifs en ligne, car ils sont risqués pour mon argent. J'ai essayé une fois, mais je n'ai pas recommencé ", a déclaré Ted, basé à Nairobi.

"Dans les sports électroniques, vous regardez deux personnes jouer et vous pariez sur un seul gars [pour gagner] mais c'est risqué parce que ce sont des gens que je ne connais pas, contrairement aux joueurs réels, donc je ne suis pas vraiment un fan".

Les derniers mois n'ont pas été faciles pour les sociétés de paris sportifs au Kenya, après que le gouvernement ait augmenté les taxes sur les enjeux il y a six mois.

Cette mesure est intervenue alors que l'on s'inquiétait des effets des jeux d'argent dans ce pays africain, et faisait suite à une décision prise en mai 2019 d'introduire de nouvelles réglementations en matière de jeux d'argent, notamment une interdiction de la publicité et sur les réseaux sociaux.

En septembre, le Parlement kenyan a voté une augmentation des taxes sur les paris, de 10 à 20 %, ce qui a incité une grande entreprise, SportPesa, à cesser ses activités jusqu'au retour d'un "environnement réglementaire non hostile".

La société a désactivé son site web, affirmant que la nouvelle taxe s'ajoutait à une taxe existante de 20 % sur les revenus des paris sportifs et que les recettes fiscales du gouvernement diminueraient en conséquence.

SportPesa était l'une des plus grandes sociétés africaines dans le domaine du sport et l'une des plus visibles, avec le sponsoring d'Everton FC et de l'équipe de F1 RacingPoint, mais elle a mis fin aux deux accords le même jour en février.

Les recettes devraient encore baisser car le coronavirus, dont l'épidémie a forcé le premier report des Jeux olympiques de l'histoire mardi, continue de paralyser la grande majorité des sports à travers la planète.