Les ventes de poisson frais au Kenya ont augmenté alors que les importations en provenance de Chine ont chuté en raison de la pandémie de coronavirus.

Les vendeurs de Dunga Beach, sur les rives du lac Victoria, font état d'une hausse des ventes d'environ 40 % en deux semaines.

"Les pêcheurs ont vraiment retrouvé le sourire dans la région du lac Victoria car nous recevons plus d'acheteur. Dunga est vraiment très fréquentée par les habitants de Kisumu qui viennent acheter du poisson frais car les gens craignent les boîtes de poisson chinoises à cause du coronavirus", explique Maurice Misodhi, pêcheur et responsable de l'unité de gestion de Dunga Beach.

Le poisson frais coûte environ deux fois plus cher que le poisson congelé de Chine, dont le Kenya a importé pour plus de 23 millions de dollars en 2018.

Le poisson venu de Chine représentait autrefois environ 50 % du marché, mais cette part a chuté depuis que les importations ont cessé en novembre et que l'épidémie de virus s'est ensuite installée.

Avant l'épidémie de coronavirus, les pêcheurs locaux se plaignaient que les importations bon marché nuisaient tellement au commerce local. Ils se contentaient de consommation eux-mêmes leurs prises ou les distribuaient.

Mais la rareté du poisson chinois n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Caroline Ochieng, une vendeuse de poisson, dit qu'elle a du mal à faire un bénéfice décent parce que le poisson chinois est moins cher que le poisson du lac local.

"C'est la raison pour laquelle nous voulons que le poisson chinois soit disponible en plus de celui de notre propre lac, afin de ne pas en subir les conséquences".

Il est à craindre que les pêcheurs locaux ne puissent pas répondre à la nouvelle demande de poisson frais. Mais pour l'instant du moins, ils tirent le meilleur parti de l'essor de leur commerce en pleine crise sanitaire.