Alors que plus de 25 millions de personnes sont enfermées pendant deux semaines dans certaines régions du Nigeria pour tenter de limiter la propagation du coronavirus.

Les pauvres des quartiers encombrés s'inquiètent de la façon dont ils vont s'en sortir, écrit Nduka Orjinmo, de la BBC, depuis la capitale économique du Nigeria, Lagos.

"D'où vient l'eau supplémentaire pour se laver les mains dont vous parlez", demande Debby Ogunsola, 36 ans, en me conduisant dans un couloir sombre vers sa chambre.

Elle vit dans la région d'Alapere, dans l'État de Lagos.

Un confinement est entré en vigueur lundi soir à Lagos - la plaque tournante commerciale du Nigeria- ainsi que dans l'État voisin d'Ogun et la capitale Abuja, suite à l'annonce du président Muhammadu Buhari selon laquelle la lutte contre le virus était "une question de vie ou de mort".

Pour Mme Ogunsola, il sera difficile de rester à l'intérieur. Elle et sa famille vivent dans une seule pièce dans un bloc de 20, appelé localement Face-me-I-face-you en raison de leur proximité.

Il n'y a pas d'électricité, et lorsque je suis allée la voir, la lumière entrait par là où une porte aurait dû se trouver. A l'extérieur, il y avait deux toilettes et des salles de bain partagées par toutes les familles vivant dans les 20 chambres.

Craindre la faim, pas le virus

Il n'y a pas non plus d'eau courante à Alapere, et Mme Ogunsola est obligée de marcher plus de 50 mètres jusqu'à une canalisation d'eau publique cassée pour s'approvisionner.

"C'est pour mes enfants que je m'inquiète", a-t-elle déclaré.

Ils étaient tous les quatre allongés sur le sol alors qu'il pleuvait dehors. Une seule fenêtre était la seule source d'air dans la pièce et il pouvait faire très chaud la nuit.

"Si je ne suis pas capable de sortir et de vendre, comment vont-ils survivre ? a demandé Mme Ogunsola, qui gagne de l'argent en vendant des fruits et des légumes en bordure de route.

Son mari travaille sur une plate-forme pétrolière dans la ville de Warri, au sud du pays, et doit rentrer à la maison dans un mois.

Mais plusieurs États - dont Rivers, Delta, Kano et Bayelsa - ont fermé leurs frontières, interdisant les mouvements entre les différents Etats.

Si le confinement est prolongé, il pourrait donc s'écouler un certain temps avant qu'elle ne retrouve son mari.

"C'est la faim qui m'inquiète, pas un virus. J'ai même entendu dire qu'il ne tue pas les jeunes", a déclaré Mme Ogunsola à la BBC.

Bien que le taux de mortalité soit plus élevé chez les personnes âgées et celles qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents, les jeunes meurent également du virus - et ils peuvent le transmettre s'ils n'agissent pas de manière responsable.

Pas d'économie

De l'autre côté d'un égout ouvert de la résidence de Mme Ogunsola se trouvent d'autres rangées d'appartements similaires. L'un d'eux possède une vaste véranda où deux vieilles femmes étaient assises et discutaient.

Il n'est pas rare que les familles nigérianes urbaines vivent avec des parents plus âgés, qui font également office de nourrices.

Et l'inquiétude est que ces personnes âgées pourraient être en danger si le virus se répand.

"Ils sont chez eux et se rassemblent encore dans des conditions de promiscuité. Si quelqu'un est porteur du virus, les chances de le propager sont élevées", a déclaré le Dr Oyewale Odubanjo, expert en santé publique.

En Italie, de nombreuses familles multi générationnelles vivent également ensemble et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce pays a connu plus de décès dus au coronavirus que tout autre pays.

Tous les voyages non essentiels ont été interdits dans la plupart des États et de nombreux travailleurs, y compris des fonctionnaires, se sont vu dire de travailler à domicile.

Mais avec un accès très incertain à une d'électricité fiable et les mauvaises connexions Internet, il est difficile de voir comment la plupart des gens pourront travailler.

De longues files d'attente se sont formées dans les supermarchés après que le président Muhammadu Buhari a annoncé le confinement, les gens se précipitant pour faire des provisions de produits de première nécessité.

Mais de nombreux Nigérians vivent au jour le jour, souvent avec moins d'un dollar et ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture ou autres produits de première nécessité.

De nombreux travailleurs n'ont pas encore reçu leur salaire pour le mois de mars, ce qui suscite de vives inquiétudes quant aux implications financières d'un confinement.

M. Buhari a présenté quelques mesures pour atténuer les difficultés, notamment un paiement anticipé d'un mois sur les 13 dollars mensuels versés aux plus pauvres d'entre les pauvres, mais la plupart des gens ont le sentiment que des millions de Nigérians travaillant à leur compte se retrouvent sans aide financière.

"Ce sont seulement ceux qui ont de l'argent qui peuvent acheter maintenant. Si vous n'avez pas d'argent, que pouvez-vous faire ? a déclaré un chauffeur de taxi garé devant un supermarché.

On craint également que si la situation s'aggrave dans les zones urbaines, les gens ignorent l'interdiction de voyager et commencent à se déplacer vers les zones rurales - où la nourriture leur est garantie par les exploitations agricoles familiales mais où la population de personnes âgées vulnérables est plus importante et les services de santé plus limités.

"Ce serait de la folie totale si les gens commençaient à se déplacer vers leurs villages", a déclaré l'urbaniste Ayobami Bamidele.

"Quoi qu'il arrive, les gens devraient rester là où ils sont. Nous survivrons à cela", a-t-il déclaré.

Le début du mois de mars semble maintenant bien loin, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a fait l'éloge du Nigeria pour sa gestion du coronavirus après que le premier cas ait été signalé dans le pays.

Les responsables avaient rapidement identifié, retracé et mis en quarantaine les contacts de l'homme italien qu'ils ont appelé le cas index.

Mais aujourd'hui, on craint de plus en plus que le Nigeria n'ait pas fait assez pour freiner la propagation du virus et que son système de santé soit mal équipé pour faire face à une épidémie majeure.

Nous survivrons

Le Nigeria dispose de peu de kits de test, mais de nombreux fonctionnaires et stars de la musique asymptomatiques sont testés, ce qui soulève des questions sur l'équité du processus.

Malgré la promesse faite par M. Buhari lorsqu'il a pris ses fonctions de mettre fin au tourisme médical, lui et d'autres représentants du gouvernement se rendent toujours à l'étranger pour se faire soigner. Cependant, il est peu probable que cela se produise si un fonctionnaire obtient le Covid-19.

"Même si vous êtes riche, vous devrez utiliser les mêmes installations de santé avec d'autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises - personne n'acceptera un patient de l'étranger pour le traiter", a déclaré le Dr Odubanjo.

Lagos et certains autres États ont introduit des restrictions sur les grands rassemblements il y a environ quinze jours, mais beaucoup de gens - y compris certains pasteurs - ignorent les appels à adhérer à la distanciation sociale.

Pendant ce temps, à un arrêt de bus bondé d'Alapere, des colporteurs se sont disputés chaque centimètre carré d'espace disponible pour vendre leurs marchandises, ignorant toute idée de distanciation sociale. La plupart d'entre eux n'étaient pas préoccupés par le virus.

"Toute mort est une mort", disait une femme vendant du poisson fumé sur un plateau à Pidgin, alors qu'elle se faufilait entre deux bus jaunes.

"Si je reste à la maison, je mourrai de faim, si je sors pour vous bousculer, dites que je mourrai du coronavirus".

"Il n'y a rien que nous n'ayons pas vu et nous sommes toujours là, nous survivrons à celui-ci", dit-elle en se frappant les lèvres.

