Le Covid-19 crée de nouvelles activités au Bénin

Copyright de l’image Getty Images Image caption A Cotonou la capitale du Bénin et de la moto plusieurs activités ont été créées pour faire face à la propagation du covid 19

Les mesures de prévention contre le coronavirus font fleurir certaines activités à Cotonou au Bénin.

Les fabricants des kits de lavage des mains sont beaucoup sollicités dans la capitale béninoise Cotonou, en cette période où la pandémie du coronavirus gagne du terrain en Afrique.

C'est un attelage de deux seaux presque superposés sur un support en barre de fer à plus d'un mètre du sol. Après avoir enduit les mains de savon, pas besoin de tourner un robinet pour que l'eau coule du tuyau sous le premier seau.

Selon la correspondante de la BBC, l'aspect pratique de ce dispositif a incité plusieurs personnes a acheter la machine.

On les retrouve de plus en plus devant des pharmacies, des boutiques ou des restaurants. Selon un des promoteurs, ces kits sont fabriqués à Cotonou.

Il signale que certains éléments comme les seaux sont importés, les barres de fer et les autres composantes sont travaillées sur place par des artisans béninois.

Les prix varient entre 30 et 70 mille francs CFA selon le modèle a indiqué Raami Godonou qui est le responsable d'une des entreprises de fabrication de ces kits

Il y a une semaine, la demande était un peu plus forte que l'offre. Au fil des jours l'entreprise à su s'adapter; confie Rami Godonou sans précisions sur les chiffres d'affaire pour des questions de stratégie.

La méthode de fabrication aussi reste un secret pour ne pas se faire copier a t-il indiqué à la correspondante de la BBC.