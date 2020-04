Comment le Sénégal lutte contre le Covid-19

Copyright de l’image Getty Images Image caption Du 2 mars au 5 avril 2020, 222 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal, deux décès ont été constatés et 82 malades ont recouvré la santé.

En plus de collaborer avec une entreprise britannique pour mettre au point un test rapide et simple, d'un coût d'un dollar l'unité, le Sénégal a été le premier pays à utiliser un antipaludique, la chloroquine, pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Selon l'OMS, l'efficacité de la chloroquine n'a pas été prouvée.

Et d'autres organisations médicales ont mis en garde contre l'usage de ce médicament à la suite de la controverse dont il a été l'objet.

Mais le porte-parole du gouvernement sénégalais, Abdou Latif Coulibaly, a déclaré à la BBC que les médecins du pays avaient constaté une "amélioration rapide" des patients traités avec de la chloroquine.

"L'OMS ne va pas nous dire ce qu'il faut faire", a déclaré M. Coulibaly, ajoutant que les médecins du pays savent ce qu'ils doivent faire.

Avec près de 8 000 cas confirmés de coronavirus, l'Afrique n'a pas encore été touchée aussi durement que d'autres régions du monde.

Mais on craint une plus large de propagation du Covid-19 dans le continent africain.

Des initiatives telles que le test bon marché mis au point au Sénégal seront essentielles pour sauver des vies en Afrique où les systèmes de santé et d'assainissement sont faibles. Un continent dont les populations sont souvent vulnérables à cause d'une forte prévalence de maladies telles que la malnutrition, la tuberculose et le VIH/sida.

La recommandation phare donnée par l'Organisation mondiale de la santé aux Etats est de tester tout le monde. Mais de nombreux pays d'Afrique n'ont pas les moyens de tester toute leur population.