Image caption Kanfitine Yaffah, le peintre qui redonne vie aux ardoises

Vous les avez surement utilisés au moins une fois au cours de votre vie. Les ardoises scolaires, ces petits morceaux de bois de forme rectangulaire, indispensables dans les fournitures scolaires au cours primaires.

Eh bien les ardoises, elles sont au cœur de la création du peintre togolais, Kanfitine Yaffah.

Entre figuratif et une forme d'abstraction, l'artiste met en scène les ardoises avec de drôles de personnages à la bouche rouge qui symbolise pour lui l'énergie, l'âme.

Brisée, colée, rafistolée, les ardoises s'entremêlent à des morceaux de cartons, de raphias, de statuettes et de "corde d'araignée".

On les voit ici avec la carte du Togo, là, elles reflètent la diversité de la faune, parfois avec des inscriptions ou des équations de calcul.

A la question de savoir, pourquoi les ardoises, Kanfitine répond : chaque personne à une histoire avec les ardoises.

"J'ai eu l'inspiration lorsqu'on était en soutient scolaire avec des volontaires stagiaires qui viennent travailler avec les enfants au village, je voyais des ardoises traîner dans les rues et je me suis demandé pourquoi je ne peux pas donner vie à ces ardoises...ça a servi à tout le monde, le président, le ministre...chaque personne à une histoire avec les ardoises",déclare-t-il.

Image caption Les ardoises comme source d'inspiration

De la matière première recyclée et à portée de main

Kanfitine ramasse les ardoises dans la rue et quand il n'en trouve pas, il en achète des neuves et les échange avec celles usagées des écoliers qu'il rencontre.

"Quand j'ai commencé par ramasser des ardoises dans la rues, certains me regardaient bizarrement et me prenaient pour un débile...Pourquoi le gars ramasse ces choses ? Certains s'interroge, que va-t-il faire avec?"

Face aux ardoises, chaque personne se rappelle de son histoire, raconte l'artiste.

"Les gens aiment ça et souvent face à mes création, ils disent « ah moi au cours primaires j'étais comme ceci, comme cela".

Quel sens donne t-il à ses œuvres ?

Image caption Face aux ardoises, chaque personne se rappelle de son histoire, raconte l'artiste.

"C'est pour éduquer, c'est comme de la poésie, de la lecture, il y a parfois un sens caché qui peut aussi nourrir votre inspiration".

Au-delà des tableaux, il en fait également des abris pour les oiseaux.

"Dialogues"

Yaffah Kanfitine est actuellement en résidence à la villa Seguro, à quelques kilomètres de Lomé la capitale togolaise. L'exposition nommée « Dialogues », est, selon l'artiste, une invitation au public à venir dialoguer avec ses œuvres.