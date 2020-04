Copyright de l’image Getty Images Image caption La communion est une partie importante du culte chrétien

C'est une période importante de l'année pour de nombreuses personnes de foi, avec des chrétiens et des juifs qui se préparent à célébrer Pâques, la Pâque et des musulmans qui se préparent pour le mois sacré du Ramadan.

Pour les trois religions, c'est généralement un moment où l'on se met en relation avec les autres par des repas et des rituels spéciaux.

Mais comme de nombreux pays imposent une distanciation sociale, les célébrations normales sont devenues beaucoup plus difficiles.

La Pâque juive commence le soir du 8 avril de cette année et est l'une des plus importantes fêtes du calendrier juif.

Elle célèbre l'histoire de l'Exode, un moment où les Juifs se rappellent comment leurs ancêtres ont été conduits hors de l'esclavage en Égypte par Moïse.

Le premier soir de la Pâque, un repas spécial et un service appelé "Seder" sont organisés dans les maisons des gens. Pour certains Juifs vivant en dehors d'Israël, il a lieu le soir suivant également.

Pour célébrer le Seder, les gens lisent, racontent des histoires, mangent des plats spéciaux et chantent. Tout cela se passe en famille et avec des amis réunis autour d'une table.

Le repas du Seder est l'une des façons dont les Juifs célèbrent la Pâque

Le rassemblement physique de la communauté pour célébrer la liberté et la vie est un élément central de la fête.

Le Seder est destiné à être partagé avec plus de personnes que la seule famille nucléaire.

Mais avec les restrictions liées aux coronavirus, le Seder de cette année sera très différent.

Le rabbin Rick Jacobs vit à New York, l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis.

Il est le président de l'Union pour le judaïsme réformé, qui est la branche de la congrégation du judaïsme réformé en Amérique du Nord.

Le rabbin Jacobs donne des conseils aux membres de sa communauté sur la manière de rester en contact pendant la Pâque cette année.

Une solution, dit-il, est de faire le Seder en utilisant le vidéo-chat. Des textes religieux sont mis en ligne pour que tout le monde puisse participer aux lectures.

Poster sur internet les anciennes cérémonies

Des aliments spéciaux sont consommés pendant le Seder pour commémorer le passage du peuple juif de l'esclavage à la liberté.

Le rabbin Jacobs étudie les moyens d'adapter les différentes parties de la cérémonie à la situation actuelle.

"Il y a le traditionnel lavage des mains pendant le rituel du Seder", dit-il.

"La vérité est que c'était plus une question d'impureté rituelle, pas de propreté".

"Mais maintenant, nous essayons de faire en sorte que ce rituel enseigne à nos enfants que se laver les mains de manière efficace fait partie du maintien de la sécurité et de la santé de notre communauté".

Des milliers de Juifs font le pèlerinage à Jérusalem pendant la fête de la Pâque

Le rabbin Jacobs donne même des conseils pour rendre le vidéo-chat plus interactif.

"Il y a un moment où, traditionnellement, on ouvre la porte à Elie. Vous demandez généralement à l'un des plus jeunes membres du Seder d'ouvrir la porte".

"Il se peut que le plus jeune membre du Seder ne soit pas chez vous en ce moment, il pourrait être à l'autre bout du pays. Ils peuvent prendre leur [tablette] et se diriger vers la porte de leur maison pour l'ouvrir".

"Mais la vérité est que c'est une sorte de geste rituel, alors comment faire avancer le sentiment d'ouverture et de désir de rédemption ?"

Nous suggérons de faire un tour sur le chat Zoom [et de demander], "Quelles sont les choses que les gens espèrent ? Quelles sont les choses que nous sommes prêts à faire pour apporter plus de guérison et de plénitude à notre monde ?"

"La substance même de la Pâque est une grande partie de ce dont nous avons besoin en ce moment. C'est l'histoire de la résilience du peuple juif dans un moment de grande difficulté et de défi et c'est un rituel qui nous rappelle de toujours avoir de l'espoir".

Trouver de nouvelles connexions grâce à la foi

Le Vendredi Saint rappelle le jour où Jésus a été crucifié.

Pour certaines personnes, l'impact de la pandémie a offert l'occasion de connaître leur communauté religieuse à un niveau plus profond.

Carole Kutsushi est une chrétienne vivant à Nairobi, la capitale du Kenya.

Bien que le pays n'ait pas encore mis en place un confinement complet, un couvre-feu est en vigueur la nuit et le gouvernement exhorte les gens à rester chez eux.

Les écoles sont fermées et le président dit que les gens doivent éviter de se réunir pour rites et cultes religieux.

Les deux enfants de Carole sont maintenant à la maison tout le temps et la situation a rendu difficile la gestion de sa petite entreprise familiale.

Mais Carole est optimiste et malgré les difficultés, elle est déterminée à garder une attitude positive.

Son église organise généralement de petits groupes de fraternité et les membres se rendent chez l'un ou l'autre chaque semaine.

Aujourd'hui, ils organisent des réunions virtuelles et communiquent plus souvent entre eux.

"Nos responsables d'église envoient des écritures et des sujets chaque semaine. Nous avons des discussions sur Zoom chaque mardi et chaque vendredi [et] nous avons des prières", dit-elle.

"C'est un peu un défi, mais je pense que c'est aussi un bon moyen pour nous de nous rapprocher de Dieu dans nos maisons respectives".

Le fait de devoir travailler pour rester en contact avec le groupe de la communauté de son église a eu des avantages, dit Carole.

"Je pense que cela nous a rapprochés encore plus qu'avant".

Communion virtuelle

Pâques, la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens, a lieu le 12 avril et célèbre la résurrection de Jésus après sa crucifixion.

De nombreuses personnes font un effort particulier pour se rassembler à l'église pendant cette période, en particulier le vendredi saint et le dimanche de Pâques.

"Nous ferons la Sainte Communion ensemble le Vendredi Saint sur Zoom", dit Carole.

"En raison de la situation actuelle, nous ne pouvons pas obtenir le pain que vous utilisez à l'église, nous utiliserons donc un élément qui le signifierait".

"Nous allons prendre un morceau de pain [ordinaire] et du jus de raisin, et prier sur les éléments, puis dire la communion [ensemble] et la faire à l'unisson".

Bien que la vie n'ait pas été facile ces dernières semaines, Carole dit que "c'était un bon moment pour la communion et pour pratiquer vraiment ce que Jésus veut que nous fassions - c'est-à-dire être le gardien de votre frère et lui montrer de l'amour".

Un Ramadan pas comme les autres

Le Ramadan est une période de réflexion pour les musulmans et leur permet de se rapprocher d'Allah

Le mois sacré musulman du Ramadan commence le 23 avril. C'est le moment de se souvenir du mois où le livre saint musulman, le Coran, a été révélé pour la première fois au prophète Muhammad.

Les musulmans s'abstiennent de manger et de boire pendant la journée afin de se consacrer à leur foi et de se rapprocher d'Allah - ou de Dieu.

Chaque soir, lorsque le soleil s'est couché, les familles et les amis se réunissent pour le repas de l'Iftar afin de rompre le jeûne. De nombreuses personnes se rendent à la mosquée pour prier.

Il semble de plus en plus probable que cela ne sera pas possible pour beaucoup de personnes dans le monde cette année.

Le confinement est une réalité en Afrique du Sud depuis minuit le 26 mars, les gens ne sont autorisés à sortir de chez eux que pour des raisons essentielles comme l'achat de nourriture ou de médicaments.

Le confinement est censé durer trois semaines, mais il peut être prolongé.

Sataar Parker est le porte-parole de l'une des plus grandes mosquées du pays, la Masjidul-Quds au Cap, qui compte environ 5 000 membres.

Il explique qu'ils ont contacté les fidèles sur YouTube et Facebook, ainsi qu'avec une application dédiée qu'ils avaient déjà mise en place.

"Il est fort possible que nous ne puissions pas observer le Ramadan de manière traditionnelle", dit-il.

"Pour l'instant, nous devrons attendre et voir comment la situation évolue".

Iftar virtuel

L'Iftar est l'occasion pour la famille et les amis de rompre leur jeûne ensemble

Au Royaume-Uni, un groupe de jeunes musulmans tente d'utiliser la nouvelle réalité comme une opportunité.

Le Muslim Tent Project organise généralement un événement appelé Open Iftar. Ils montent une tente dans un lieu emblématique comme le Trafalgar Square de Londres et les gens de toutes les confessions sont invités à se joindre au repas.

Cette année, en raison des mesures de distanciation sociale mises en place, ils tentent d'organiser un Iftar virtuel le premier jour du Ramadan et espèrent que des milliers de personnes se joindront à eux.

"Nous visons vraiment grand", déclare Rohma Ahmad, qui travaille pour le Muslim Text Project.

L'équipe envoie des paquets avec tout ce dont les gens ont besoin pour créer leur expérience parfaite de l'Iftar, des recettes, des jeux et des fiches d'information.

Les repas de l'Iftar, basés sur le programme Zoom, se poursuivront tout au long du Ramadan, avec un appel à la prière en direct chaque jour.

"C'est la prière du soir appelée Maghrib, qui est le moment où nous rompons tous ensemble notre jeûne", explique Rohma.

"Tout le monde peut se joindre à l'appel à la prière".

Pour Rohma et son équipe, les médias sociaux sont un moyen de poursuivre la conversation et ils demandent aux gens de partager leurs expériences de l'Iftar.

"Nous ne pensons pas que parce que nous sommes physiquement éloignés, nous devons être seuls ce Ramadan".