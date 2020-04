Coronavirus : l’Afrique soutient l’OMS face à Donald Trump

Copyright de l’image Getty/Reuters

L'Afrique apporte son soutien au patron de l'OMS victime d'une attaque du président américain.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et son chef Tedros Adhanom Ghebreyesus d'"exceptionnels" après qu'ils ont été critiqués par le président américain Donald Trump.

M. Trump a tweeté mardi que l'OMS était "très centrée sur la Chine" alors qu'elle est "largement" financée par les États-Unis.

Il a averti qu'il pourrait cesser de financer l'Organisation mondiale de la santé.

M. Ramaphosa a tweeté que le leadership du Dr Tedros, qui est originaire d'Ethiopie, pendant la pandémie de Covid-19 était plus que remarquable.

"L'arme la plus puissante contre #COVID19 et son impact sanitaire, social et économique dévastateur est la coopération et la solidarité internationales".

"C'est pourquoi le leadership exceptionnel dont font preuve quotidiennement l'OMS et Dr Tedros au cours d'une crise mondiale de santé publique sans précédent est plus que remarquable".

Auparavant, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, avait défendu le chef de l'OMS.

"Surpris d'apprendre l'existence d'une campagne du gouvernement américain contre le leadership mondial de l'OMS".

"L'Union Africaine soutient pleinement l'OMS et Dr Tedros. L'accent doit rester mis sur la lutte collective contre le Covid-19 en tant que communauté mondiale unie. Le temps de la responsabilisation viendra" avait pour sa part écrit Moussa Faki Mahamat.

La position de l'UA est aussi soutenue par le président namibien Hage Geingob et le président rwandais Paul Kagamé qui a partagé un message de soutien sur son compte Twitter.

"Dr Tedros en tant que chef de l'OMS, a la pleine confiance et le soutien de l'Afrique... telle que nous la connaissons !"