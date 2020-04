Les espoirs s 'évanouissent en RD Congo avec le signalement d'un nouveau cas d'Ebola

En République démocratique du Congo , l'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu'un nouveau cas d'ebola a été confirmé. Une annonce qui survient deux jours avant que la fin de cette épidémie ne soit déclarée .

Plus de 3 400 personnes ont été infectées et 2 200 sont mortes depuis le début de l'épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo il y a près de deux ans.

Les autorités s'apprêtaient à déclarer la fin de l'épidémie dimanche.

Mais il faut maintenant continuer à lutter contre le virus Ebola ainsi que contre le Covid-19 et la rougeole.

