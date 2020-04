Ibrahim Boubacar Keita "Je renonce à trois mois de salaire"

Parmi les mesures instituées en direction des couches les plus fragiles "de la population figurent la prise en charge par l'Etat des factures d'électricité et d'eau des plus démunis pour les mois d'avril et de mai, et la diminution pendant trois mois des taxes sur "les produits de première nécessité, notamment le riz et le lait".