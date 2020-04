Le FMI octroie une aide d'urgence à 25 pays pauvres

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une vue extérieure du bâtiment du Fonds monétaire international (FMI),

Le Fonds monétaire international a annoncé lundi 13 avril, le versement d'une aide d'urgence à 25 pays dont 19 africains pour leur permettre d'alléger leur dette et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19.

La mesure annoncée permet de couvrir pour six mois les remboursements de la dette envers le FMI et "d'allouer une plus grande partie de leurs ressources à leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide", souligne le communiqué du FMI.

A lire aussi sur BBC Afrique:

Cet allègement de la dette passe par le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC) qui permet au Fonds d'accorder un allégement de dette sous forme de dons aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables frappés par une catastrophe naturelle ou de santé publique aux conséquences désastreuses.

Le Fonds fiduciaire a actuellement "une capacité de 500 millions de dollars de ressources immédiatement disponibles, y compris les 185 millions de dollars promis récemment par le Royaume-Uni et les 100 millions de dollars fournis par le Japon", a précisé le FMI.

A regarder sur BBC Afrique:

Media playback is unsupported on your device Des médecins britanniques d'origine africaine participant au #DontRushchallenge

"La Chine et les Pays-Bas se sont aussi engagés sur d'importantes contributions. J'encourage d'autres donateurs à nous aider à renflouer le fonds et à augmenter notre capacité à fournir un allègement supplémentaire de la dette pour deux années pleines aux membres les plus pauvres du FMI", a exhorté Kristalina Georgieva, la Directrice générale FMI.

Les pays qui bénéficieront d'un allégement du service de leur dette sont les suivants : Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Comores, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Îles Solomon, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad, Togo et Yémen.