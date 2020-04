Décès du musicien congolais Kasongo wa Kanema

Copyright de l’image Page Facebook Kasongo wa Kanema Image caption Kasongo wa Kanema

Le vétéran de la musique congolaise, Kasongo wa Kanema, ancien chef de l'Orchestre Super Mazembe, est décédé.

Le musicien congolais qui a vécu au Kenya pendant plus de 30 ans serait décédé après une chute dans sa maison à Nairobi, la capitale kenyane.

Super Mazembe était devenu célèbre dans les années 1970 et a maintenu son succès durant les années 1980.

Ce groupe est connu pour ses chansons populaire comme Shauri Yako, Kasongo et Na Bimaka Te, qui ont résisté à l'épreuve du temps et restent très populaires surtout parmi les Africains de l'Est âgés de 30 ans et plus.

Il y a trois ans, Kasongo wa Kanema a fondu en larmes à la télévision lorsqu'on l'a interrogé sur les membres de son groupe.

Il a rappelé qu'il s'agissait initialement d'un groupe de 13 membres - en 2017, seuls quatre d'entre eux étaient encore en vie.

Lire aussi

Le groupe a commencé sous le nom de Super Vox en République démocratique du Congo (alors Zaïre), a traversé la Zambie, puis la Tanzanie où il a changé de nom pour devenir Super Mazembe avant de s'installer au Kenya.

La mort de Kasongo wa Kanema survient trois jours seulement après celle d'un autre musicien et guitariste populaire, Aziz Abdi Kilambo, dans un hôpital de Voi, sur la côte du Kenya.

Kilambo dirigeait l'orchestre Benga Africa et a régné sur les ondes kenyanes dans les années 1990 avec des chansons comme Matata Sipendelei, Sina Kazi et Nyumbani ni Nyumbani.